Депутат Бородай заявил о необходимости кибервойск в РФ

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Депутат Госдумы Александр Бородай заявил о поддержке идеи создания специальных кибервойск.
«На самом деле такие войска нужны, а вот какие обязанности и функции они должны выполнять — вопрос непростой. Цифровизация и все элементы научно-технического прогресса играют огромную роль. Наше продвижение более чем за полтора года СВО колоссальное, но, к сожалению, как и у нашего противника», — отметил в беседе с NEWS.ru Бородай.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск. По его словам, это может быть один из вариантов контрактной службы. Однако военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что при Минобороны уже есть кибервойска и призвал защищать государство в целом.
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