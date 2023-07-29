Депутат Бутина обвинила кукол Барби в «завозе ЛГБТ в Россию»

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Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призывает «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ.
Мария Бутина высказала своё мнение в выпуске проекта «Между строк».
Депутат считает, что фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».
Мария Бутина считает, что «наша с вами задача — продвигать свои образы», а Барби и компанию Mattel нужно убрать из страны.
Ранее сообщалось, что больше половины россиян полюбили розовый цвет и уверены в том, что кукла Barbie сформировала их стиль в одежде.
Отмечается, что треть респондентов до сих пор хранят своих кукол Barbie, 21% из них передали игрушки своим детям. Некоторые из них продолжают покупать новые куклы, несмотря на увеличение стоимости. Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.
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Депутат считает, что фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».
Ранее сообщалось, что больше половины россиян полюбили розовый цвет и уверены в том, что кукла Barbie сформировала их стиль в одежде.
Отмечается, что треть респондентов до сих пор хранят своих кукол Barbie, 21% из них передали игрушки своим детям. Некоторые из них продолжают покупать новые куклы, несмотря на увеличение стоимости. Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.
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Мария Фирсова