Депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах

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Чтобы поддержать молодые семьи, в России нужно открыть семейные общежития, а также группы присмотра-ухода для детей при вузах.
Такое предложение выдвинула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, пишет «Лента.Ру».Также депутат считает необходимым открыть группы по присмотру и уходу за детьми при крупных производствах и торговых центрах, где трудятся сотни родителей.
Ранее внесённый в Госдуму законопроект о выплатах 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак жителям России до 35 лет Буцкая сочла интересным, но к нему есть вопросы.
По словам Буцкой, садики и продленка заканчивают работу, когда заканчивают работать родители, а порой и раньше.
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Ранее внесённый в Госдуму законопроект о выплатах 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак жителям России до 35 лет Буцкая сочла интересным, но к нему есть вопросы.
«Многие регионы на своем уровне ввели такую меру поддержки, и эта сумма где-то даже намного больше, не 10, а 50 тысяч рублей. Не думаю, что молодожены будут рады, если сумму уменьшат до 10 тысяч рублей», —считает Татьяна Буцкая.Меры поддержки молодых семей от государства должны быть серьёзными, считает депутат. По её словам, существует необходимость субсидирования аренды жилья и первоначального взноса на квартиру.
«Я очень жду реализации программы, которая была проанонсирована Росмолодежью и Минстроем. Суть в том, что будут субсидироваться накопления для первоначального взноса, то есть семья кладет, например, 5 тысяч, а еще 5, условно, доплачивает государство», — рассказала депутат Татьяна Буцкая.Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считала необходимым менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забрать детей без убытка рабочему дню.
По словам Буцкой, садики и продленка заканчивают работу, когда заканчивают работать родители, а порой и раньше.
«Здесь точно надо находить какой-то выход. Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час. Здесь нужно понимать, что заработная плата воспитателей рассчитывается из количества часов. Поэтому в этом случае потребуются дополнительное финансирование либо отдельные группы, для чего тоже нужны деньги», — прокомментировала ситуацию Татьяна Буцкая.Читайте также:
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Мария Фирсова