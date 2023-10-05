Депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах





«Многие регионы на своем уровне ввели такую меру поддержки, и эта сумма где-то даже намного больше, не 10, а 50 тысяч рублей. Не думаю, что молодожены будут рады, если сумму уменьшат до 10 тысяч рублей», —считает Татьяна Буцкая.

«Я очень жду реализации программы, которая была проанонсирована Росмолодежью и Минстроем. Суть в том, что будут субсидироваться накопления для первоначального взноса, то есть семья кладет, например, 5 тысяч, а еще 5, условно, доплачивает государство», — рассказала депутат Татьяна Буцкая.

«Здесь точно надо находить какой-то выход. Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час. Здесь нужно понимать, что заработная плата воспитателей рассчитывается из количества часов. Поэтому в этом случае потребуются дополнительное финансирование либо отдельные группы, для чего тоже нужны деньги», — прокомментировала ситуацию Татьяна Буцкая.

Такое предложение выдвинула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, пишет «Лента.Ру».Также депутат считает необходимым открыть группы по присмотру и уходу за детьми при крупных производствах и торговых центрах, где трудятся сотни родителей.Ранее внесённый в Госдуму законопроект о выплатах 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак жителям России до 35 лет Буцкая сочла интересным, но к нему есть вопросы.Меры поддержки молодых семей от государства должны быть серьёзными, считает депутат. По её словам, существует необходимость субсидирования аренды жилья и первоначального взноса на квартиру.Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считала необходимым менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забрать детей без убытка рабочему дню.По словам Буцкой, садики и продленка заканчивают работу, когда заканчивают работать родители, а порой и раньше.