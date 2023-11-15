Депутат Буцкая призвала россиянок реализовываться во всех аспектах жизни

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила о том, что человеку важно реализовать себя во всех аспектах жизни, включая и семью, и карьеру, и образование.
«Мы не говорим о переориентации, мы говорим, что надо успеть сделать всё и вовремя. Конечно, и образование должно быть. Человек должен быть реализован во всех аспектах своей жизни, у него должны быть планы, он должен расти. У нас есть прекрасная программа «Россия стана возможностей». Для каждого возможно всё. Расти надо, но помнить, что есть некие законы природы», — отметила в беседе с RuNews24.ru Буцкая.
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