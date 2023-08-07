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Депутат Чаплин рассказал дачникам, когда слив воды с участков незаконен

07 августа 2023, 12:49

Фото: Istockphoto / sv3207

Слив воды с дачных участков на улицу иногда бывает незаконным. В некоторых случаях за это полагается штрафовать, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, садоводы часто жалуются, что вода с соседских участков по водостоку сливается на улицу и образовывает лужи.

Если вода нанесла урон чужому имуществу, потерпевшая сторона вправе обратиться в суд. С виноватого соседа взыщут компенсацию за порчу имущества в размере причинённого вреда – например, 200 тыс на ремонт дома, сказал депутат.


Он отметил, что, если вода стекает на улицу, то есть на территорию общего пользования, и не наносит урон конкретному соседскому участку, нормативы по объёму сточных вод устанавливают муниципалитеты. Такую норму содержит постановление правительства.

Однако эти правила не касаются осадков. В этом случае обвинения со стороны соседей будут считаться безосновательными.

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#подмосковье
#московская область
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Путин повысил штрафы за переход железнодорожных путей в неустановленных местах
07 августа 2023, 13:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
Размер штрафа увеличится со 100 до 500 рублей. Отмечается, что в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей.

Нарушитель будет привлечен к административной ответственности в том случае, если в пределах километра от места перехода находилась специально оборудованная для этого пешеходная зона.

Напомним, ранее суд в Москве впервые оштрафовал компанию Apple на 400 тысяч рублей за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине. Суд назначил компании штраф ниже нижнего предела. Сообщается, что обвинение Apple предъявили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

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Россияне стали тратить больше средств из краткосрочных займов
07 августа 2023, 12:09

Фото: istockphoto/undefined undefined

Россияне начали тратить больше денег из выданных им краткосрочных займов —имеется ввиду уровень утилизации лимита (то есть доля использованных заёмщиком средств от общей одобренной суммы).
По итогам июля данный показатель достиг рекордных с 2020 года 88%, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные микрофинансовой организации MoneyMan. С начала 2023 года показатель вырос на 5 процентных пунктов. Имеются ввиду займы до зарплаты (или PDL), которые выдаются на 30 дней, а их сумма не превышает 30 тысяч рублей.
 
«Тренд связан с общим ростом цен: заёмщикам требуется больше средств на свои потребности», —считают в MoneyMan.
Эксперты связывают динамику с инфляцией и с изменением компаниями подходов к оценке кредитоспособности.
 
По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, фирмы вводят более жёсткие требования к клиентам, урезают лимиты из-за регуляторных изменений.
 
«Меры направлены на оптимизацию рисков из-за будущего снижения маржинальности, на соответствие требованиям регулятора по долговой нагрузке заёмщиков», — объяснил Роман Макаров.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжелораненых участников СВО от обязательств по кредитам.

В соответствии с действующим законодательством, в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО, обязательства по кредитам прекращаются. Однако, на поручительство по займам данная мера не распространяется. В связи с этим, инициаторы законопроекта, внесли на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым, поручители тяжело раненых или погибших участников СВО, будут освобождены от обязательств по кредитам.

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#деньги
#кредиты
#финансы
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Пркуратура проверит отель в подмосковной Истре
Прокуратура проверяет отель в подмосковной Истре после отравления постояльцев
07 августа 2023, 12:02

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Московской области организовала проверку, в связи с обращением в медицинское учреждение с признаками отравления отдыхающих одного из отеля в городском округе Истра. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.
Об отравлении шести человек было сообщено накануне вечером. Отдыхающие одного из отеля пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после ужина.  

Два постояльца гостиницы были госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением.  

По факту произошедшего, органы прокуратуры инициировали проведение проверки. Роспотребнадзор взял необходимые пробы для проведения исследования. Обстоятельства инцидента находятся на контроле ведомства, продолжается расследование. 

Ранее сообщалось, что в Истре в столовой отеля отравились 6 человек. 

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#роспотребнадзор
#проверки
#гостиницы
#расследование
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Молодежь Подмосковья может принять участие в форуме для авторов просветительского информационного контента
07 августа 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Представители молодёжи, занимающиеся созданием просветительского информационного контента в Интернете, могут принять участие во Всероссийском историко-просветительский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт».

Принять участие в Форуме могут молодые люди от 18 до 30 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Всероссийский историко-просветительский форум проводят в рамках национального проекта «Образование».

Молодые люди послушают образовательные лекции, посетят практикумы и мастер-классы, примут участие в спортивных состязаниях, а также для участников подготовили досуговую программу.

Лекции для участников проведут известные историки, общественные деятели, а также блогеры, журналисты, информационные аналитики, признанные как российским, так и международным сообществом.

Эксперты поделятся с молодыми людьми знаниями в сфере работы с информацией, научат формированию личного контента, особенностям профессиональной журналистики.

Узнать подробности Форума и подать заявку на участие можно на сайте АИС «Молодежь России». Регистрация продлится до 10 сентября 2023 года.

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В России пройдет молодежная премия «Время молодых».

С 26 июля по 2 сентября в Солнечногорске пройдет восемь смен Всероссийского форума «Территория смыслов».

Воробьёв встретился в Люберцах с молодёжным активом региона.
#молодёжь
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#регистрация
#люди
#служба
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Избегать пустых разговоров и упорно трудиться: гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 13 августа
07 августа 2023, 11:50

Фото: IStock/fizkes

Предстоящая неделя станет испытанием для многих знаков зодиака. Как рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко, с 7 по 13 августа в деловой сфере нужно постараться избегать пустых разговоров и не тратить свои силы и время напрасно. Эта неделя отлично подходит для того, чтобы проявить трудолюбие. В любви надо быть бдительными и лишний раз не обольщаться. Особенно, если не сложились доверительные отношения. А вот в вопросах здоровья важно беречь себя от перенапряжения и сильных переживаний. Астролог рекомендовала следить за давлением и питанием: на этой неделе не стоит переедать.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овны в предстоящую неделю почувствуют силу своего слова. Этот знак будет убедительным и сможет отстоять свою позицию.
 
У Тельцов наступит период хорошего настроения. Их многое будет радовать, а сами они будут готовы получать удовольствие даже в приятных мелочах.
 
Близнецы смогут выполнить данные ранее обещания, а в ответ получат поддержку и помощь.
 
Ракам необходимо хорошо питаться, а в конце недели и на выходных — снизить нагрузку и отдохнуть.
 
Львам захочется весело проводить время и делиться своей энергией с окружающими.
 
Девам важно избегать споров. Особенно, если они дорожат сложившимися отношениями. Также рекомендуется проявлять решительность и смело браться за дела.
 
Весы захотят романтики. Но на этой неделе им лучше заранее планировать свидания, а выбирая подарок нужно руководствоваться интересами партнёра.
 
Скорпионы ощутят прилив сил и смогут активно себя проявить. В любви они будут страстными и чувственным.
 
Стрельцам нужно быть оптимистами и мыслить позитивно. Высокая самооценка им сейчас просто необходима.
 
Козерогу желательно проявить щедрость к близким людям и побаловать их своим внимание и подарками.
 
Водолей сможет решить много важных и насущных вопросов, при этом, важно не забыть уделить время своим любимым занятиям и хобби.
 
Рыбы проявят сочувствие в близких отношениях. А в ответ получат положительный эмоциональный отклик и заботу.

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#любовь
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«Казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву оставили пожизненный срок
Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы Ильназу Галявиеву
07 августа 2023, 11:46

Фото: iStock/seb_ra

Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии.
Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил без изменения пожизненный приговор Ильназу Галявиеву.  

Напомним, осужденный в мае 2021 года совершил массовый расстрел учеников и преподавателей одной из гимназии в Казани. Преступник лишил жизни семерых детей и двух учителей школы. Более 130 человек получили ранения, в результате взрыва, который устроил злоумышленник.  

Решением Верховного суда, Галявиев был осужден к пожизненному лишению свободы. Правозащитник злоумышленника обжаловал решение суда, ссылаясь на состояние здоровья подсудимого и его психическое расстройство. Однако, суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. «Казанскому стрелку» предстоит отбывать пожизненное наказание. 

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#суд
#приговор
#школы
#наказание
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Врип главы Каширы Шувалов осмотрел обновлённый Никитский женский монастырь
07 августа 2023, 11:30

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил обновлённый Никитский женский монастырь. Он познакомился с его настоятельницей Игуменьей Магдалиной, возглавившей вновь воссозданную женскую общину.
«Это место особой духовной силы, историческое наследие Каширского края, которое, пережив десятилетия забвения, в ХХI веке было восстановлено из руин. Благодаря нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, Митрополиту Ювеналию, Фонду порушенных святынь и всем неравнодушным каширянам святыне удалось вернуть вторую жизнь», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
По его словам, сегодня монастырь является настоящей жемчужиной Каширы – местом, куда съезжаются верующие из разных уголков Подмосковья и России.

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#кашира
#монастыри
#религия
#реставрация
#подмосковье
#московская область
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В России освободят поручителей погибших участников СВО от обязательств по кредитам
Турчак: Поручителей погибших участников СВО освободят от обязательств по кредитам
07 августа 2023, 11:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесён законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжелораненых участников СВО от обязательств по кредитам. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В соответствии с действующим законодательством, в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО, обязательства по кредитам прекращаются.

Однако, на поручительство по займам данная мера не распространяется. В связи с этим, инициаторы законопроекта, внесли на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым, поручители тяжело раненых или погибших участников СВО, будут освобождены от обязательств по кредитам. 

Ранее, ​правом на освобождение от уплаты обязательств были освобождены только дети или супруги участников СВО. 

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#путин
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В России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья
07 августа 2023, 11:10

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО

Максимальный срок расселения из аварийного жилья предлагается ограничить 3 месяцами.
Такой законопроект внесут в Госдуму осенью. Об этом рассказал зампредседателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ в Самаре, член ЛДПР Владимир Кошелев, пишут «Ведомости».
 
По словам депутата, расселение аварийного жилья зачастую происходит неравномерно: новое жильё получает только часть жильцов, а другая часть в это время всё также живёт в непригодных условиях.
 
Также авторы инициативы хотят, чтобы власти регионов подняли цены закупки жилья для переселенцев и некоторых категорий граждан на уровень нормативов Минстроя. В случае нарушений предлагается привлекать чиновников к ответственности, в том числе уголовной.
 
Депутат думы Астраханской области Олег Шеин считает, что в законопроекте есть неоднозначные моменты. По действующему законодательству, срок с момента признания дома аварийным до переселения равняется двум годам. Шеин считает, если эту норму не отменят, то в течение 3 месяцев из аварийного дома людей просто выгонят, а средства они получат спустя 2 года.
 
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов уверен, что утверждение нового периода в три месяца для расселения аварийного жилья приведёт к ещё более крупным срывам дедлайнов.

Ранее сообщалось, что средние цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% с начала 2023 года. Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.

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#аварийное жильё
#ветхое жильё
#квартиры
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