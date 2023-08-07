Депутат Чаплин рассказал дачникам, когда слив воды с участков незаконен

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Если вода нанесла урон чужому имуществу, потерпевшая сторона вправе обратиться в суд. С виноватого соседа взыщут компенсацию за порчу имущества в размере причинённого вреда – например, 200 тыс на ремонт дома, сказал депутат.
Однако эти правила не касаются осадков. В этом случае обвинения со стороны соседей будут считаться безосновательными.
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