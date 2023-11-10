Депутат Чаплин рассказал, как получить как можно больше денег при увольнении

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При увольнении сотрудники могут рассчитывать на выходное пособие в размере средней зарплаты.
Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Также сокращаемый сотрудник имеет право требовать остаток зарплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск. Чаплин подчеркнул, что руководство компании обязано помочь человеку найти новую работу.
Выходное пособие можно получить и за второй месяц после увольнения, если безработному так и не удалось найти новое место. Для этого необходимо обратиться к работодателю в течение 15 рабочих дней. Пособие положено и за третий месяц, если работа не нашлась и за этот срок, но для этого нужно получить решение службы занятости. По словам Чаплина, жители Крайнего севера и приравненных к нему местностей вправе требовать выплату за четвертый, пятый, а также шестой месяцы.
Чтобы получить выходное пособие, сотруднику при уходе с работы не нужно писать заявление об увольнении по собственному желанию. Это играет ключевую роль. Рекомендуется встать на учет по безработице в центр занятости в течение 14 рабочих дней после того, как произошло увольнение. Этот срок является условием, чтобы получить выплаты за максимально возможный период.
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Выходное пособие можно получить и за второй месяц после увольнения, если безработному так и не удалось найти новое место. Для этого необходимо обратиться к работодателю в течение 15 рабочих дней. Пособие положено и за третий месяц, если работа не нашлась и за этот срок, но для этого нужно получить решение службы занятости. По словам Чаплина, жители Крайнего севера и приравненных к нему местностей вправе требовать выплату за четвертый, пятый, а также шестой месяцы.
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Мария Фирсова