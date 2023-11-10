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Депутат Чаплин рассказал, как получить как можно больше денег при увольнении

10 ноября 2023, 15:51
Фото: istockphoto/LuckyBusiness

Фото: istockphoto/LuckyBusiness

При увольнении сотрудники могут рассчитывать на выходное пособие в размере средней зарплаты.
Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Также сокращаемый сотрудник имеет право требовать остаток зарплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск. Чаплин подчеркнул, что руководство компании обязано помочь человеку найти новую работу.

Выходное пособие можно получить и за второй месяц после увольнения, если безработному так и не удалось найти новое место. Для этого необходимо обратиться к работодателю в течение 15 рабочих дней. Пособие положено и за третий месяц, если работа не нашлась и за этот срок, но для этого нужно получить решение службы занятости. По словам Чаплина, жители Крайнего севера и приравненных к нему местностей вправе требовать выплату за четвертый, пятый, а также шестой месяцы.


Чтобы получить выходное пособие, сотруднику при уходе с работы не нужно писать заявление об увольнении по собственному желанию. Это играет ключевую роль. Рекомендуется встать на учет по безработице в центр занятости в течение 14 рабочих дней после того, как произошло увольнение. Этот срок является условием, чтобы получить выплаты за максимально возможный период.

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#деньги
#россияне
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Рекрутер Ганзина посоветовала ИТ-специалистам учить профессиональный английский
10 ноября 2023, 15:54

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

HR-директор компании Елена Ганзина заявила, что профессиональный английский является важным навыком для современного ИТ-специалиста.
«Зная профессиональную лексику, вы кратно повышаете свою ценность и, соответственно, зарплату. Вам становится доступнее больше обучающих материалов, а также появляется возможность работы в международной компании», — пояснила в беседе с RT Ганзина.

Она также отметила, что хорошему работнику ИТ-сферы необходимо регулярно совершенствовать и прокачивать свои технические навыки и знания.

Кроме этого, для специалистов важны и такие характеристики, как коммуникативность, креативность, гибкость, дисциплинированность, самостоятельность и .д.

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#работа
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Опрос показал, работники каких сфер чаще всего недосыпают
Опрос: От недосыпа страдаю медики и строители
10 ноября 2023, 15:45

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Peretiatko

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и установили, что наиболее часто на недосып жалуются представители медицинской и строительной сфер.
Так ответили 26 и 24% работников этих сфер соответственно.

Кроме них проблемы со сном испытывают бухгалтеры и специалисты из сферы торговли (по 22%).

Респонденты ответили, что причинами, по которой они не высыпаются, являются мысли о разных вопросах, привычка поздно ложиться, бессонница.

«30% участников опроса столкнулись с проблемами со здоровьем. Чуть меньше отмечают, что им сложно сконцентрироваться на задачах. Также из-за недосыпа россияне опаздывают на работу и не могут выполнять сложные поручения», — приводит RT текст аналитиков.

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#россияне
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Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс
10 ноября 2023, 15:17

Фото: Минсоцразвития МО

Уровень безработицы в Подмосковье составляет сейчас 0,25%. Это 10 тыс зарегистрированных жителей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс. Это говорит о положительной динамике в экономике региона и улучшении ситуации на рынке труда. Мы реализуем комплекс дополнительных мер по обеспечению занятости. Это материальная поддержка, бесплатное обучение и переобучение, содействие началу предпринимательства», – пояснила Болатаева.
По данным подмосковного Минсоцразвития, что в Подмосковье сегодня – более 86 тыс вакансий. Таким образом на одного безработного их приходится в среднем восемь.
 
Наибольший спрос у работодателей наблюдается в производственной сфере. Таких вакансий в регионе – более 38 тыс.

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#подмосковье
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В волоколамском лесу зафиксировали присутствие трех рысей
10 ноября 2023, 15:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фотоловушка в волоколамском лесу зафиксировала присутствие 3 рысей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
На западе Московской области зоологами была замечена популяция рысей. В этом году при обследовании мест обитания зверей в Волоколамском округе на фотоловушку попалось сразу три животных.

«<…>Ареал обитания животного в регионе за последние десятилетия сместился в западную часть, ранее хищницу можно было встретить на территории всей области<…> Жизнь рыси в нашем регионе зависит от сохранения естественной среды обитания и обеспечения необходимых условий для ее выживания», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме этого, популяция рысей в Московской области  связана с динамикой численности основного объекта их охоты - зайцем–беляком.

Стоит  отметить, что рысь занесена в Красную Книгу Московской области как вид, который находится под угрозой исчезновения. 

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#московская область
#животные
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в ИТ
Рекрутер Ганзина: Аналитики и архитекторы систем — самые высокооплачиваемые
10 ноября 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/BalanceFormcreative

HR-директор компании Елена Ганзина перечислила наиболее высокооплачиваемые профессии в ИТ, к которым отнесла системных аналитиков, архитекторов систем, а также технических директоров.
Так, технические директора получают до 650 тыс. рублей в месяц, а их работа связана с руководством техническими процессами в компании. На втором месте архитекторы систем с зарплатами до 600 тыс. рублей, которые определяет структуру системы, её компоненты и взаимодействие между ними. На третьем месте расположились DevOps-инженеры, которые помогают компаниям быстрее выпускать новые версии приложений на рынок и улучшать их качество. Такие работники зарабатывают до 500 тыс. рублей в месяц.

Как передаёт RT, пятёрку самых дорогих вакансий в ИТ-сфере замыкают такие специалисты, как системные аналитики и тимлид. Такие специалисты могут получать зарплаты в размере до 400 тыс. и до 350 тыс. рублей в месяц соответственно.

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#работа
#компании
#специалисты
#зарплаты
#работники
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В США поймали гигантского 90-килограммового питона с копытами оленя в желудке
10 ноября 2023, 15:05

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Американские охотники выловили в болоте гигантского темного тигрового питона.
CBS News пишет, что специалист по охране дикой природы Майк Элфенбайн отправился на охоту вместе с сыном Коулом в заповедник Big Cypress, штат Флорида. Мужчина столкнулся с самым большим питоном в своей жизни. Одновременно с ними змею, которая ползла по дороге, увидели три охотника, которые были неподалеку.

«Мы не были знакомы. Но мы впятером знали, что должны поймать эту змею», — говорит Майк.
Мужчины схватили огромного питона и предприняли попытку его обездвижить. Он вырывался и пытался обвить тела охотников. Мужчины боролись со змеей примерно 45 минут. К ним на помощь поспешила профессиональная охотница на питонов Эми Сиви, которая подвергла змею эвтаназии и отвезла домой. Замеры показали, что рептилия весит 90 кг, а её длина составляет 5,2 метра. Питон стал второй по тяжести змеей, которую ловили во Флориде. В желудке питона обнаружили копыта белохвостого оленя.

«Это была не просто змея, это было чудовище», —вспоминает Майк.
Заповедник, где была поймана змея, расположен в тропическом природном территориальном комплексе Эверглейдс. Из-за тёмных тигровых питонов сократилась численность местных млекопитающих на 90%. Биологи, волонтеры и специалисты по охране дикой природы начали работать над тем, чтобы сократить популяцию питонов в регионе.

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#охота
#сша
#новости
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Депутат Фёдоров: Надо контролировать крупные переводы со счетов пенсионеров
10 ноября 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой ввести дополнительные проверки и контроль крупных банковских операций пенсионеров для безопасности.
Он отметил, что так можно будет выявлять возможное присутствие манипуляций третьих лиц.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для сотрудников банков дополнительно проверять операции на сумму от 50 тыс. рублей перед их осуществлением со счетов держателей в возрасте 60 лет и старше на возможное присутствие противоправных действий, попытки третьих лиц осуществить мошеннические манипуляции», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.

Кроме этого, в Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов. Соответствующий проект уже внесён на рассмотрение. Как передают «Вести Подмосковья», в случае принятия закона то мера будет применена на все последние рабочие дни перед выходным. Как отметили парламентарии, проект необходимо принять, поскольку сейчас наблюдается негативное влияние нынешней системы на психическое и моральное состояние сотрудников, а также на их работоспособность.

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#деньги
#счёт
#безопасность
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Школьники из Волоколамска встретились с олимпийским чемпионом на международном форуме
10 ноября 2023, 14:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Активисты Движения Первых Гимназии №1 города Волоколамска посетили масштабную выставку-форум на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках форума школьники посетили лекцию от Романа Костомарова, где смогли задать ему интересующие их вопросы. Также он рассказал как смог найти мотивацию для продолжения работы.

«Меня закалил спорт... Проиграв, нужно заставить себя еще больше работать, чтобы потом снова выйти на лед и побеждать. Спорт воспитывает упорство. Поэтому занимайтесь спортом, чтобы у вас в характере был этот стержень», — поделился фигурист.

Стоит отметить, что волоколамские ученики побывали и на интерактивных зонах выставки, где они получили баллы, которые можно обменять на приятные призы.

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#спорт
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#выставки
#ученики
#фигурист
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Волоколамский тренер рассказал о пользе физических нагрузок
10 ноября 2023, 14:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамский тренер по плаванию Василий Ганзюк рассказал о роли физических нагрузок в жизни человека.Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Василий рассказал, что благодаря физическим нагрузкам он смогу улучшить свое здоровье.

«Обучался бегу на лыжах в Сычевской школе у Голубевых Николая Викторовича и Веры Сергеевны. Они своим примером привили мне любовь к спорту. За счет этого я и выправил свое здоровье. Перед уроками мы с друзьями утром вставали на лыжи, пробегали десять километров, обтирались снегом, после чего шли в школу. <…> Поэтому в жизни ребенка важен спорт. Многих детей нужно учить элементарным вещам: правильно приседать, кувыркаться, бегать и даже ходить и, соответственно, плавать», – поделился Василий Ганзюк.

Стоит отметить, что в школьные годы он участвовал в соревнованиях по разным видам спорта. После поступил в Коломенский педагогический институт.

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