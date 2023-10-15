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Депутат Чаплин рассказал, когда продажа части дома признается ничтожной

15 октября 2023, 10:16
Фото: istockphoto/richard johnson

Фото: istockphoto/richard johnson

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, когда сделка по продаже части дома может быть признана ничтожной.
РИА Новости пишет, что в частном секторе во многих российских регионах существует большое количество домов «на двух хозяев» с разными входами. Во время продажи такого дома могут возникнуть сложности. Очень немногие банки выдают ипотеку на покупку дома на нескольких хозяев.
«Также у соседа по дому будет приоритетное право на выкуп вашей доли, поэтому сначала придется предложить ему купить вашу половину дома и, лучше в письменной форме, получить отказ либо согласие», - уточнил Никита Чаплин.

Во время покупке половины дома нужно запрашивать у владельцев данный документ. В противном случае сделка будет признана незаконной.
«А вот подарить свою часть имущества и земли другому лицу можно без согласия и даже без уведомления соседей. В судебной практике были случаи, когда сосед дарил свою часть постороннему лицу, а на самом деле это был покупатель, который передал деньги наличными. И если есть доказательства, то позднее сделка признавалась ничтожной из-за реальных мотивов дарения, то есть продажи», - рассказал Никита Чаплин.
Существуют несколько вариантов оформления дома на две семьи.
  1. долевая собственность: каждая семья становится собственником долей земли и жилого строения.
  2. личная собственность. В этом случае застройщик при возведении дома на несколько хозяев сразу оформляет на каждого из них право собственности.
  3. личная собственность, которую оформили из долевой.
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#дом
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Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на свадьбу
В среднем на свадьбу жители России тратят 114 тысяч рублей
15 октября 2023, 09:04

Фото: .istockphoto/kkshepel

Россияне тратят на организацию свадьбы около 114 тысяч рублей.
Большая часть денег тратится на бронирование ресторана или банкетного зала, а также на кольца и украшения, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov и сервисе YouDo.
 
Самые дорогие свадьбы проходят в столице. Там тратят в среднем 161 193 рубля. Дешевле всего праздник обходится в Челябинске - около 83 780 рублей.
 
У 67% молодоженов родственники принимают участие в оплате свадьбы, а 14% пар берут расходы на себя. При этом многие новобрачные планируют бюджет, учитывая ожидания по денежным подаркам.
 
Большинство россиян (81%) приглашают на свадьбу до 100 гостей, 11% - от 100 до 200 человек и 8% ждут на праздник 200 родственников и друзей.
 
67% молодоженов получают денежные подарки в размере до 700 тысяч рублей, 4% подарили более 1,5 млн рублей. Таким образом 54% опрошенных удалось частично окупить торжество.

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Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Лори
15 октября 2023, 08:52

Фото: iStock/SergeyPankratov

Умерла 91-летняя актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори.
Издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти актрисы. По словам её агента Марион Розенберг, актриса какое-то время чувствовала себя плохо. В интервью агентству Associated Press агент сообщила, что Лори скончалась от старости. Марион Розенберг отметила, что Пайпер Лори обладала превосходным талантом и была замечательным человеком.  

Пайпер Лори родилась 22 января 1932 года в Детройте. Её трижды номинировали на премию «Оскар». Известность актрисе принесли фильмы «Мошенник» и «Кэрри», а также сериалу «Твин Пикс».
 
За роль Кэтрин Мартелл в этом сериале Пайпер Лори получила «Золотой глобус».

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#актриса
#кино
#сериал
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Россиянина арестовали за нарисованное в знак поддержки ВСУ сердечко
Суд Петербурга арестовал россиянина, нарисовавшего сердечко в поддержку ВС
15 октября 2023, 04:56

Фото: iStock/JARAMA

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о наложении ареста на Олега Пронина, гражданина России, который был задержан за нарисованное им сердечко на стене в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Согласно данным органов дознания, вечером 12 октября, Олег Пронин, проживающий в Санкт-Петербурге, нарисовал надписи и сердечко с использованием черной краски на фасадах зданий по Синявинской улице и Среднеохотскому переулку. Это было сделано им по мотивам политической и национальной ненависти, в знак поддержки Вооруженных сил Украины и начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова.

Дополнительно к этому, на следующий день после инцидента, у Пронина были обнаружены и изъяты боеприпасы для пистолетов ТТ, ППШ и М-56 в его месте жительства. Пронин признал свою вину, но протестовал против заключения под стражу, утверждая, что не планировал скрываться.

Суд предъявил обвинения Пронину по двум статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации: часть 2 статьи 214 («Вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти») и часть 1 статьи 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия»). Мужчина останется под арестом до 11 декабря 2023 года.

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Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает «договориться»
Юрист Миронов: инспектору ДПС, захотевшему решить вопрос деньгами, грозит тюрьма
15 октября 2023, 04:28

Фото: iStock/z1b

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» утверждает, что предложение инспектора ДПС водителю, совершившему нарушение, «договориться на месте» представляет собой незаконное действие.
Адвокат объяснил, что такие ситуации могут возникать в случаях, когда нарушение довольно серьезное и может повлечь лишение прав. В таких случаях, водитель может быть искушен решением проблемы через предоставление денег, но Анатолий Миронов настоятельно советует не даваться этой идее. Дело в том, что такие действия могут не только лишить водителя права управления автомобилем, но и привести к уголовной ответственности.

Анатолий Миронов уточняет, что статьями 291 и 291.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрено самое строгое наказание для подобных преступлений — лишение свободы.

Следовательно, в случае подобного предложения, на него следует решительно отвечать отказом и уточнять, что не собираетесь участвовать в преступной сделке. Некоторые водители беспокоятся, что отказ вызовет негодование инспектора и он предпримет дополнительные шаги для усугубления их правонарушения. Однако Анатолий Миронов подчеркивает, что ни одно административное наказание не сравнится по тяжести с уголовным.

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Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка
Кинолог: не нужно делать из щенка «отличника», ему должно быть комфортно
15 октября 2023, 04:24

Фото: IStock/IRYNA KAZLOVA

Маленький щенок в доме может вызвать некоторые неприятности, такие как бесконечные лужи, поврежденная обувь, избыточный лай и непослушное поведение. Однако собаководы могут избежать этих проблем, разбираясь в том, как воспитывать своего питомца и какие методы не будут работать. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев поделился советами в интервью РИА Новости.
«Совместная жизнь с собакой зависит исключительно от собаковода. Поэтому важно начать работу с питомцем с самого раннего возраста. При этом важно понимать, что ваша цель не только в том, чтобы сделать из вашей собаки „отличника“, знающего множество команд и выполняющего различные трюки. Главная задача заключается в создании комфортных условий для совместной жизни, в которой каждый член семьи, включая питомца, будет чувствовать себя комфортно и удовлетворенно», — сказал Голубев.
Согласно его словам, первым шагом в обучении собаки является установление правил, которые она должна соблюдать в доме. Эти правила следует четко определить и придерживаться без исключений, чтобы питомец мог быстро привыкнуть к ним. Такой подход не только сделает жизнь владельцу более удобной, но и уменьшит стресс у самой собаки. Знание, какое поведение ожидается от нее в различных ситуациях, позволит ей чувствовать себя более уверенно и спокойно, подчеркнул кинолог.

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#стресс
#ветеринар
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Водителям объяснили, как выбрать правильные зимние шины
Эксперт Константинов: глубокий протектор шин дает более выраженное сцепление
15 октября 2023, 02:51

Фото: Минтранс МО

Выбор зимних шин зависит от конкретных дорожных условий и стиля вождения в холодное время года, пояснил директор департамента механического ремонта в компании «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов в интервью агентству «Прайм».
Даже в схожем климате, разные типы шин могут подходить для ежедневных поездок в городе и длительных поездок в снежные местности.

Основным критерием является хорошее сцепление, и для этого следует обратить внимание на протектор и дорожный рисунок шин. Шины с глубоким и агрессивным протектором лучше подходят для сцепления на снежных и ледяных дорогах, пояснил эксперт.

Константинов также подчеркнул важность того, чтобы выбранные шины соответствовали рекомендациям производителя автомобиля по размеру. Он советует предпочесть продукцию известных производителей.

Зимние шины в целом делятся на три типа: шипованные, «скандинавские» и «европейские». Шипованные шины лучше подходят для ситуаций с гололедом, «скандинавские» шины устойчивы к сильным морозам, а «европейские» шины оптимальны для вождения на влажных и сравнительно теплых дорогах в зимний период.

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#ветер
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В Госдуме предложили компенсировать рост цен на обучение в вузах
Депутат Леонов предложил субсидировать рост цен на обучение в вузах из бюджета
15 октября 2023, 02:30

Фото: istock / Caiaimage/Chris Ryan

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов предложил компенсировать рост цен на обучение в российских вузах за счет федерального бюджета. Это предложение предполагает частичное субсидирование ежегодного увеличения стоимости обучения по приоритетным направлениям, пишет «Лента.ру».
Согласно Леонову, в соответствии с действующим законодательством вузы имеют право ежегодно повышать стоимость обучения в пределах годовой инфляции. Парламентарий предлагает разработать законопроект, который на протяжении десяти лет позволит государству частично компенсировать инфляционный рост стоимости обучения по самым востребованным специальностям в госструктурах.

Леонов считает, что оплата за обучение может стать фиксированной на весь период обучения, а разницу между стоимостью и фиксированной оплатой можно компенсировать из федерального бюджета. Это предложение направлено на подготовку большего числа специалистов востребованных в России, включая области информационной безопасности, информационных технологий, управления данными, а также традиционные профессии, такие как учитель, врач, инженер и другие.

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День отца в 2023 году: история праздника, как отмечают
15 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Choreograph

В России 15 октября отмечается праздник, посвященный отцам. Несмотря на то, что торжество было учреждено недавно, уже зародились традиции, приуроченные к этому дню. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения праздника и как его принято отмечать.

День отца: история праздника


В России День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении третьего воскресенья месяца днем, посвященным главам семьи. День отца учрежден, чтобы повысить статус главы семейства, поддержать и укрепить семейные ценности, обратить внимание общественности на важность полноценной семьи, напомнить мужчинам об ответственности и важнейшей роли родителя.

Дата праздника выбрана неслучайно. Торжество вписалось в череду других праздников, посвященных семье: День защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (8 июля) и День матери (последнее воскресенье ноября).

Традиция отмечать День отца зародилась в XX веке в Америке. Инициатором праздника стала жительница штата Вашингтон. Женщина росла без матери и всю ответственность за воспитание дочери взял на себя ее отец. Ветеран гражданской войны и единственный родитель стал для американки примером для подражания и гордостью. Однажды на церковной службе, посвященной дню матери, женщина спросила, почему нет праздника в честь отцов. Она составила петицию властям штата, в которой призвала учредить торжество и рассказала об истории своей семьи. Ее письмо не оставило равнодушными руководство Вашингтона и вскоре праздник стали отмечать на официальном уровне.

День отца: как отмечают


Праздник в России отмечается около двух лет, однако уже успел полюбиться и привлек к себе широкое внимание. В регионах проводятся гуляния, многодетных отцов награждают ценными призами. Муниципальные власти поддержали идею торжества и обеспечивают проведение на городских площадках конкурсов, викторин, соревнований с участием отцов и их детей. Во многих российских школах праздник отмечается с неменьшим размахом, чем День матери: организуются тематические классные часы, ученики готовят поделки и учат стихи, чтобы поздравить родителя.  

 

Как отмечают День отца в других странах?


День отца отмечается в разные даты, однако практически все страны мира уже присоединились к торжеству. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, бразильские папы принимают поздравления во второе воскресенье августа.

В США принято посещать в День отца кладбища, навещать умерших родственников, только потом устраивать гуляния. В Германии пап поздравляют 2 июня. Дата выбрана не случайно и привязана к празднику Вознесения Господня.

Жители Литвы празднуют День отца в первое воскресенье июня. В 2011 году празднику был присвоен официальный статус.
В Эстонии, Швеции и Финляндии торжество отмечается во второе воскресенье ноября.

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#стихи
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В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за дождей и угрозы наводнения
14 октября 2023, 19:22

Фото: istockphoto/Roman Beliakov

В Санкт-Петербурге затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений закрыты, чтобы предотвратить угрозы подъема уровня воды в устье Невы.
Об этом 14 октября пишут «Известия». Санкт-Петербург заливают дожди. Ожидается усиление ветра до 18–23 м/с. В город пришёл циклон «Тино». В 17.00 затворы дамбы вновь опустили из-за угрозы наводнения.
 
Дирекция КЗС в Telegram-канале сообщает, что возможно повышение уровня воды выше критической отметки — 160 см.
 
Прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Ранее сообщалось, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей. Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне. В зоне бедствия оставались 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.

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#наводнение
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