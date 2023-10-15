Депутат Чаплин рассказал, когда продажа части дома признается ничтожной

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Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, когда сделка по продаже части дома может быть признана ничтожной.
РИА Новости пишет, что в частном секторе во многих российских регионах существует большое количество домов «на двух хозяев» с разными входами. Во время продажи такого дома могут возникнуть сложности. Очень немногие банки выдают ипотеку на покупку дома на нескольких хозяев.
Во время покупке половины дома нужно запрашивать у владельцев данный документ. В противном случае сделка будет признана незаконной.
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«Также у соседа по дому будет приоритетное право на выкуп вашей доли, поэтому сначала придется предложить ему купить вашу половину дома и, лучше в письменной форме, получить отказ либо согласие», - уточнил Никита Чаплин.
«А вот подарить свою часть имущества и земли другому лицу можно без согласия и даже без уведомления соседей. В судебной практике были случаи, когда сосед дарил свою часть постороннему лицу, а на самом деле это был покупатель, который передал деньги наличными. И если есть доказательства, то позднее сделка признавалась ничтожной из-за реальных мотивов дарения, то есть продажи», - рассказал Никита Чаплин.Существуют несколько вариантов оформления дома на две семьи.
- долевая собственность: каждая семья становится собственником долей земли и жилого строения.
- личная собственность. В этом случае застройщик при возведении дома на несколько хозяев сразу оформляет на каждого из них право собственности.
- личная собственность, которую оформили из долевой.
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Мария Фирсова