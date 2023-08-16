Депутат Чернышов предложил оснастить детские площадки видеонаблюдением

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«Родители смогут подключаться к трансляции и контролировать безопасность детей в режиме реального времени, пресекать потенциально опасные игры, а также своевременно реагировать на появление на детских площадках посторонних лиц», — приводит RT текст обращения депутата на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина.
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