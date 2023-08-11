Депутат Даванков предложил продлить работу московского метро по пятницам

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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил письменный запрос главе дептранса столицы Максиму Ликсутову с предложением продлить работу метро по пятницам до 3 часов ночи.
РИА Новости приводит текст сообщения:
По мнению Даванкова, данная мера приведёт к тому, что водители будут меньше садиться за руль нетрезвыми. Таким образом уменьшится число ДТП. Также говорится, что продление работы метро позволит москвичам сэкономить на такси.
Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с обращением на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой о том, чтобы разработать курсы для таксистов на знание города и экзаменовать их при устройстве на работу.
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«Прошу Вас рассмотреть возможность увеличить время работы московского метрополитена до 3:00 по пятницам», — указано в обращении депутата.
Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с обращением на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой о том, чтобы разработать курсы для таксистов на знание города и экзаменовать их при устройстве на работу.
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Мария Фирсова