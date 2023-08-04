Депутат Даванков предложил проверять московских таксистов на знание города

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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с обращением на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой о том, чтобы разработать курсы для таксистов на знание города и экзаменовать их при устройстве на работу.
Депутат отметил, что в Москве имеется большая проблема с приезжими таксистами, которые не ориентируются даже в центре города.
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