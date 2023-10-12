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Депутат Делягин назвал грабежом новую комиссию Wildberries

12 октября 2023, 14:00
Фото: istockphoto.com/Abdullah Durmaz

Фото: istockphoto.com/Abdullah Durmaz

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что на введение комиссии в 3% для покупателей с картами Visa и Mastercard маркетплейс Wildberries не имел законных оснований, и назвал подобное грабежом.
Парламентарий предположил, что комиссия могла бы быть предлогом для того, чтобы перевести покупателей на систему МИР.

«Это полностью локализованные расчеты, они к Visa и Mastercard никакого отношения не имеют, кроме логотипа на карточке. Это просто, с моей точки зрения, очередной монопольный грабёж после истории с их омерзительным поведением в отношении партнёров весной этого года. Я участвовал в переговорах с ними, я видел, как они себя вели. На их фоне даже самые замшелые профсоюзные деятели выглядят совершенно вменяемыми людьми. Wildberries подтвердил для меня свою репутацию. Этот акт монопольного произвола ещё одно подтверждение того, что необходим закон о жестком регулировании деятельности маркетплейсов», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Делягин.


Также он не исключил, что нововведение служит обычным поводом повышения цен на товары. Делягин считает, что компания просто «отжимает деньги у покупателя.

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#комиссия
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Дмитровский городской округ получил грант в размере 42,5 млн рублей
12 октября 2023, 14:16

Фото: пресс-служба Дмитровского городского округа

В рамках всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» проект Дмитровского городского округа одержал победу и получил денежную премию 42,5 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.
Кроме этого с Московской области было представлены проектов с семи городских окргуов.
Все проекты оценивались по равным критериям, благодаря которым на заседании подкомиссия федеральной конкурсной комиссии по организации и проведении Всероссийского конкурса определяла победителя.

В номинации «Градостроительная политика» проект «Габовская народная лыжня» Дмитровского городского округа стала победителем.

Стоит отметить, что конкурс проводится с 2017 года с целью  целях выявления и поощрения деятельности органов местного самоуправления, которые занимаются по организацией муниципального управления.

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#проект
#гранты
#подмосковье
#дмитровский городской округ
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В Подмосковье появятся 12 новых судебных участков
12 октября 2023, 13:59

Фото: Мособлдума

В Подмосковье на фоне увеличения численности населения появятся 12 новых судебных участков. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы, говорится в телеграм-канале регионального парламента.
«Предлагается создать в Московской области дополнительно 12 судебных участков и соответственно, 12 должностей мировых судей в тех районах, в которых высокая численность населения», – пояснил руководитель главного управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области в ранге министра Антон Шестаков.  
Таким образом, общее количество судебных участков и число мировых судей в Подмосковье составит 374. 
 
По данным Шестакова, в 2023 году численность населения Московской области достигла 8,5 млн человек. Из-за этого выросла нагрузка на судебные участки и мировых судей. 

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#участок
#судья
#московская область
#подмосковье
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Автоэксперт Кадаков усомнился в ведении единых правил льгот на парковку
12 октября 2023, 13:49

Фото: istockphoto.com/Bilanol

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что предложение о введении на федеральном уровне льгот и условий тарификации платных парковок в российских городах по всей стране имеет смысл, однако на вряд ли будет реализовано.
«Это отдано на откуп местным властям, так как, во-первых, деньги за оплату парковки идут в местный бюджет и расходуются на всё, от улучшения дорожной инфраструктуры до, например, оформления детских городков во дворах. Во-вторых, местные власти учитывают ситуацию на местах. Наверное, цена парковки в Москве не может быть такой же, как, например, в Кемерове», — пояснил в беседе с RT Кадаков.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил разработать и ввести на федеральном уровне льготы и условия тарификации платных парковок в российских городах.

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Россиянам раскрыли, с чего начать вовлекать ребёнка в IT
Специалист Мушта: Вовлекать ребёнка в IT стоит с создания игр
12 октября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Руководитель методологии и разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артём Мушта заявил, что ничанить вовлечение ребёнка в IT-сферу стоит с разработки веб-страниц и игр.
«Это может помочь развить навыки решения проблем, критического мышления и работы в команде. Направление подойдёт ребятам среднего школьного возраста (12-14 лет), которые любят решать нестандартные задачи, а также тем, кто готов зарабатывать уже сейчас», — прокомментировал в беседе с RT Мушта.

В частности, создание игр, по мнению эксперта, может раскрыть в детях творческие способности, пространственное мышление и логику. Кроме этого, такая деятельность научит языкам программирования, основам 3D-моделирования и анимации, работе с аудио.

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#игры
#обучение
#образование
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В России чаще всего хотят сменить профессию переводчики
12 октября 2023, 13:29

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Аналитика сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что чаще других хотят сменить профессию переводчики, а также экологи.
Также не особо довольными своей профессией оказались экономисты.

А вот архитекторы, программисты и психологи, наоборот, оказались наиболее преданными своему делу.

Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 4,8 тыс. человек старше 18 лет со всех округов России. Отвечали на вопросы представители 24 профессиональных групп.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин полностью обеспечивает свою семью. Так, 44% респондентов финансово помогают близким, ещё 38% отметили, что полностью содержат семью из двух или более человек. В основном так отвечали работники из сфер бухгалтерии и образования (54%), туризма (53%), администрирования и медицины (по 51%).

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#исследование
#общество
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Депутат Фёдоров предложил ввести единые правила льгот на парковку
12 октября 2023, 13:19

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил разработать и ввести на федеральном уровне льготы и условия тарификации платных парковок в российских городах.
На сегодняшний день льготы на парковку определяются властями городов и в различных регионах могут различаться. По его словам, это может создавать проблемы. Например, льготники, имеющие привилегии в своём регионе, будут лишены их, приезжая в целях туризма или по работе в другом регионе страны.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона для утверждения единых правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан, создания федерального льготного разрешения на пользование платной парковкой», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра транспорта Виталия Савельева.

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#льготы
#правила
#парковка
#автомобили
#регионы
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В Одинцове торжественно открыли новый детский садик на 300 мест
12 октября 2023, 13:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

В р.п Новоивановское Глава городского округа Одинцово вместе с жителями провел торжественное открытие детский садик на 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Одинцово.
Кроме этого, он был построен в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет  бюджетных средств.

«Садик получился отличный — с просторными игровыми комнатами, суперсовременным пищеблоком, полностью оснащёнными спортивным и музыкальным залами. <…>Благодарю подрядную организацию за серьёзный, ответственный подход к делу! », – подчеркнул Глава.


Стоит отметить, что общая площадь детского сада равна 4 тысячам квадратных метров, а на прилегающих территориях будут находиться различные зоны отдыха и спортивная площадка.

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Путин призвал к укреплению отношений между Россией и Белоруссией
Путин: При внешнем давлении важно укреплять связи между Россией и Белоруссией
12 октября 2023, 12:34

РИА Новости / Михаил Метцель

Глава РФ Владимир Путин заявил, что при нынешнем внешнем давлении важно укреплять отношения между Россией и Белоруссией. С таким заявлением он приветствовал участников, организаторов и гостей международного форума «История для будущего. Россия и Беларусь». Информацию передает РИА Новости, ссылаясь на сайт Кремля.

«Сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, исключительно важно укреплять Союзное государство, наши многогранные связи, личные, человеческие контакты», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Данный форум организован российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом «Знание», который проходит сегодня, 12 октября, в Минске. Цель форума — укрепление сотрудничества России и Белоруссии в вопросах сохранения общей истории и культурных ценностей.

Российский лидер также отметил, что важно сохранять правду событиях Второй мировой войны для будущих поколений, а также сопротивляться любым попыткам подмены понятий и исторических фактов. По словам Путина, дружеские отношения братских народов и неизменная солидарность всегда объединяли жителей России и Белоруссии.

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В России для учеников школы пройдет урок по теме «Мессенджеры»
12 октября 2023, 11:10

Фото: istock / jacoblund

В рамках Всероссийского проекта «Урок Цифры» С 16 октября по 12 ноября 2023 года состоится мероприятие по теме «Мессенджеры». Организаторами проекта стали Министерство цифрового развития РФ, Министерство просвещения России, АНО «Цифровая экономика» и компания VK.

Мероприятие нацелено на учеников 1 – 11 классов и направлено на расширение знаний в области цифровой экономики у школьников и на их раннюю профессиональную ориентацию в айти-сфере.

Дети ознакомятся с особенностями онлайн-коммуникаций, основными принципами цифрового этикета и технологиями, применяемых в мессенджерах: от чат-ботов до нейросетей. Также школьники смогут попробовать решить задачи, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, продакт- и комьюнити-менеджеры при создании мобильных приложений.

Также, 11 октября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта урокцифры.рф пройдет просветительский вебинар для учителей. 

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Достижения.рф