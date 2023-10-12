Депутат Делягин назвал грабежом новую комиссию Wildberries

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что на введение комиссии в 3% для покупателей с картами Visa и Mastercard маркетплейс Wildberries не имел законных оснований, и назвал подобное грабежом.
Парламентарий предположил, что комиссия могла бы быть предлогом для того, чтобы перевести покупателей на систему МИР.
Также он не исключил, что нововведение служит обычным поводом повышения цен на товары. Делягин считает, что компания просто «отжимает деньги у покупателя.
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«Это полностью локализованные расчеты, они к Visa и Mastercard никакого отношения не имеют, кроме логотипа на карточке. Это просто, с моей точки зрения, очередной монопольный грабёж после истории с их омерзительным поведением в отношении партнёров весной этого года. Я участвовал в переговорах с ними, я видел, как они себя вели. На их фоне даже самые замшелые профсоюзные деятели выглядят совершенно вменяемыми людьми. Wildberries подтвердил для меня свою репутацию. Этот акт монопольного произвола ещё одно подтверждение того, что необходим закон о жестком регулировании деятельности маркетплейсов», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Делягин.
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Мелисса Тимофеева