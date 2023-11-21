Депутат Делягин назвал рождение ребёнка «билетом в бедность»

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Для большинства россиян рождение ребёнка становится «билетом в бедность», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий сообщил, что главными причинами демографического кризиса в России является бедность населения и отсутствие у людей смысла жизни и планов на будущее. Также на ситуации негативно сказывается оптимизация здравоохранения.
По словам Делягина, для многих россиян рождение первого ребёнка может стать «билетом в один конец – в бедность», а второй может привести супругов к нищете.
Что касается системы здравоохранения, её оптимизация, по мнению депутата, превратила медицину в «здравозахоронение». В настоящее время 30% женщин не могут рожать детей по различным медицинским причинам.
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По словам Делягина, для многих россиян рождение первого ребёнка может стать «билетом в один конец – в бедность», а второй может привести супругов к нищете.
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Анастасия Чинкова