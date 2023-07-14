Депутат Емельянов предложил не отпускать мужчин на СВО без согласия их жён

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Поводом для этого предложения стало обращение, которое поступило к депутату от одной из горожанок. За 2 недели до этого её супруг ушёл на СВО добровольцем, заключив контракт с Минобороны.
Емельянов планирует обратиться в военное ведомство с предложением расширить набор документов, которые необходимы для поступления на службу. Он считает, что нужно добавить к существующему пакету заявление жён, в котором они подтверждают свою осведомленность о намерениях мужей. Такая практика уже существует в подразделении «Ахмат», пишет "Лента. Ру".
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