Депутат Фёдоров предложил расширить правила маркировки видео иноагентов

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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности расширения требований соответствующей маркировки для аудиовизуальных (видео) материалов — размещать на них звуковые указания одновременно с текстовыми», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
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