Депутат Федоров призвал лишить Елену Исинбаеву всех орденов и медалей

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Помимо этого, Исинбаева, которая является майором ВС РФ, заявила, что ее воинское звание носит чисто номинальный характер, а получила она его из-за членства в «армейском» клубе ЦСКА. В социальных сетях она также написала, что является «гражданином мира» и живет там, где трудится, а это не Россия.
Читайте также:
В Москве арестовали подростков, избивших мужчину в Парке Горького.
Блогер Елена Блиновская остаётся под домашним арестом.
Уголовное дело заведено на мужчину, который пытался поджечь Мавзолей Ленина.