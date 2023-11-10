Депутат Фёдоров: Надо контролировать крупные переводы со счетов пенсионеров

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой ввести дополнительные проверки и контроль крупных банковских операций пенсионеров для безопасности.
Он отметил, что так можно будет выявлять возможное присутствие манипуляций третьих лиц.
Кроме этого, в Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов. Соответствующий проект уже внесён на рассмотрение. Как передают «Вести Подмосковья», в случае принятия закона то мера будет применена на все последние рабочие дни перед выходным. Как отметили парламентарии, проект необходимо принять, поскольку сейчас наблюдается негативное влияние нынешней системы на психическое и моральное состояние сотрудников, а также на их работоспособность.
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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для сотрудников банков дополнительно проверять операции на сумму от 50 тыс. рублей перед их осуществлением со счетов держателей в возрасте 60 лет и старше на возможное присутствие противоправных действий, попытки третьих лиц осуществить мошеннические манипуляции», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.
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Мелисса Тимофеева