Депутат Фёдоров: Надо запретить иностранцам доли в управляющих СМИ компаниях

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой запретить иностранцам из недружественных стран иметь доли или акции в компаниях, управляющих СМИ.
«В этой связи прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон «О средствах массовой информации» в части введения нормы, запрещающей представителям недружественных стран владеть какой-либо долей в российских юридических лицах — участниках учредителя СМИ», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
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