Депутат Фёдоров предложил отменить налоги для некоторых групп арендодателей

Фото: istockphoto.com/Davizro
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой освободить некоторые категории арендодателей от уплаты налога с дохода.
К таким категориям парламентарий отнёс, например, граждан старше 70 лет.
Он пояснил, что такая мера окажет поддержку уязвимым слоям населения.
Под объектом жилой недвижимости подразумевается как комната, так целая квартира или дом.
Читайте также:
Председатель АСДТ Ветров предложил ввести в школах предмет по конструированию БПЛА
Зарплаты учителей хотят сделать не ниже 2,5 МРОТ
В России планируют запретить долгую стоянку такси в жилой зоне
Он пояснил, что такая мера окажет поддержку уязвимым слоям населения.
«Для поддержки определённых категорий граждан прошу рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения арендодателей в возрасте старше 70 лет, или имеющих на иждивении трёх и более несовершеннолетних лиц, или имеющих на иждивении ребёнка-инвалида, или имеющих статус ветерана боевых действий от уплаты налога на доход с одного объекта жилой недвижимости», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Под объектом жилой недвижимости подразумевается как комната, так целая квартира или дом.
Читайте также:
Председатель АСДТ Ветров предложил ввести в школах предмет по конструированию БПЛА
Зарплаты учителей хотят сделать не ниже 2,5 МРОТ
В России планируют запретить долгую стоянку такси в жилой зоне
Мелисса Тимофеева