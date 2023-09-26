Депутат Фёдоров предложил отменить налоги для некоторых групп арендодателей

Впервые фильм «Брат» вышел на экраны российских кинотеатров в 1997 году. Вскоре его окрестили шедевром кинематографа, а главный герой картины стал «национальным героем». Вслед за ним было отснято продолжение истории «Брат 2». Прошло более 20 лет с момента создания последней картины, как фильм вновь получил право на экранизацию. Редакция «Радио 1» расскажет, каким будет «Брат 3» и когда премьера выйдет в кинопрокат.