Депутат Фёдоров предложил ввести единые правила льгот на парковку

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил разработать и ввести на федеральном уровне льготы и условия тарификации платных парковок в российских городах.
«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона для утверждения единых правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан, создания федерального льготного разрешения на пользование платной парковкой», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра транспорта Виталия Савельева.
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