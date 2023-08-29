Депутат Фёдоров выступил за автоматический возврат средств за опоздание поезда

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой ввести автоматический возврат средств за опоздание поезда для тех, кто оплатил билет дистанционно банковской картой.
«Прошу поручить рассмотреть вопрос о возможности введения автоматического возврата средств при опоздании скоростного поезда к пункту назначения, в случае если пассажир приобрёл билет дистанционно, безналичным способом с помощью банковской карты», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтранса Виталия Савельева.
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