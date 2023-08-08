Депутат Фёдоров выступил за разрешение повторно пользоваться налоговым вычетом

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой разрешить гражданам, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, повторно использовать налоговый вычет за жильё, поскольку сегодня такая мера не предусматривает исключений для льготников.