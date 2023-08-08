Депутат Фёдоров выступил за разрешение повторно пользоваться налоговым вычетом

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой разрешить гражданам, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, повторно использовать налоговый вычет за жильё, поскольку сегодня такая мера не предусматривает исключений для льготников.
Так, депутат пояснил, что сегодня граждане могут лишь один раз воспользоваться налоговым вычетом при приобретении жилья без учёта льготного статуса гражданина.
А до этого стало известно о затруднительном положении актрисы Жанны Эппле, которая погрязла в долгах. Как передаёт utro.ru, Тверской районный суд Москвы взыскал с артистки больше 100 тысяч евро в пользу её подруги, у которой та одолжила деньги более 10 лет назад, а позже артистка сама обратилась в суд с просьбой признать её банкротом.
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«С учётом государственной политики, направленной на поддержку многодетных семей, прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части наделения граждан, на иждивении у которых находятся три и более ребёнка, правом воспользоваться налоговым вычетом при приобретении недвижимости двукратно», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.
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Мелисса Тимофеева