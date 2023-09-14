Депутат Фёдоров предложил запретить выезд из страны для должников-иноагентов

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой запрещать выезд за рубеж для иностранных агентов, которые должны любую сумму по исполнительным документам.
«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части наделения судебного пристава-исполнителя правом выносить постановление о временном ограничении на выезд из страны для иностранных агентов, имеющих любой размер задолженности по исполнительному документу», — приводит RT текст обращения депутата на имя генерального прокурора Игоря Краснова.
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