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Депутат Фёдоров предложил запретить выезд из страны для должников-иноагентов

14 сентября 2023, 14:07
Фото: istockphoto.com/hirun

Фото: istockphoto.com/hirun

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой запрещать выезд за рубеж для иностранных агентов, которые должны любую сумму по исполнительным документам.

Он отметил, что зачастую, такие лица переезжают за границу на постоянное место жительства, и истребование долга с данных лиц становится проблемой для судебных приставов.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части наделения судебного пристава-исполнителя правом выносить постановление о временном ограничении на выезд из страны для иностранных агентов, имеющих любой размер задолженности по исполнительному документу», — приводит RT текст обращения депутата на имя генерального прокурора Игоря Краснова.

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#законопроект
#долги
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Российские работодатели рассказали о плюсах и минусах удалёнки
Опрос: работодатели считают плюсом удалёнки большую продуктивность сотрудников
14 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Mariia Borovkova

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что российские работодатели, которые оставили удалённый режим работы для сотрудников, отметили более высокую продуктивность благодаря такому формату.
При этом, 68% респондентов отметили, что не хотели бы возвращать сотрудников в офис.

«Среди тех, кто не хочет возвращать сотрудников в офис, 77% уверены, что на удалёнке проще планировать свою жизнь и успевать больше не только по работе. 59% респондентов считают, что в удалённом формате можно не выходить из дома в плохую погоду, не тратить время на дорогу до офиса», — приводит RT текст исследования.

Плюсами назвали и возможность не платить за аренду офиса, повышение продуктивности и исключение опозданий на работу.

Среди минусов российские работодатели перечислили маленькую эффективность решений серьёзных рабочих задач, меньшую сплочённость и вовлечённость коллектива, а также сложность контроля за эффективностью кадров.

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#работа
#работодатель
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Глава Одинцова Иванов осмотрел новое спортивное ядро в посёлке Летний отдых
14 сентября 2023, 14:41

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел новую воркаут-площадку и футбольное поле в посёлке Летний отдых. Поле после встречи главы муниципалитета с молодёжью реконструировали в ноябре прошлого года. А в августе 2023-го между футбольным полем и детским игровым городком открыли воркаут-площадку.
«По просьбам жителей мы сделали в центре посёлка спортивное ядро. В ноябре прошлого года здесь обновили футбольное поле. А потом выполнили второй наказ – построили воркаут-площадку. Здесь появились тренажёры, турник, стол для настольного тенниса и баскетбольное кольцо. Жители отметили, что получилось качественно, а объекты очень востребованы, особенно среди детей и молодых людей», – сказал Иванов
Площадь футбольного поля – 1250 кв м, площадки для воркаута – 150 «квадратов». 
 
По словам Иванова, в будущем году стартует масштабная модернизация спортивного блока в парке «Захарово». Там появятся волейбольная площадка, а также воркаут с тренажёрами и скейтпарк.

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#одинцово
#андрей иванов
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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Андрей Воробьёв рассказал, какое напутствие ему дал известный доктор Леонид Рошаль
14 сентября 2023, 14:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва, где в своей речи глава региона рассказал о напутствии, которое он получил от выдающегося доктора Леонида Рошаля.
«Я, конечно, приветствую вас доктора Рошаля — героя нашего. Однажды мы с ним летели в Сергиев Посад, и Леонид Михайлович говорит: «Ты видишь, сколько у тебя домов? Ты должен понять, что в каждом окне живут люди, и они рассчитывают на тебя, на нас, ждут результатов, перемен, и если им будет тяжело, что ты обязательно окажешься рядом», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.

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#выборы
#губернатор
#люди
#андрей воробьёв
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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
14 сентября 2023, 14:29

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, во время встречи на космодроме Восточный, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российский и корейский лидеры обменялись карабинами производства своих стран в качестве подарков после переговоров. 

Владимир Путин также подарил своему корейскому коллеге перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе. 

Ранее Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.

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#владимир путин
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#ким чен ын
#россия
#подарки
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В одной из школ Каширы провели Урок мужества
14 сентября 2023, 14:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

13 сентября в школе № 4 в городском округе Кашира состоялся Урок мужества.
На Уроке мужества присутствовали участник СВО, награждённый медалью Суворова Владимир К., действующий участник СВО, старший лейтенант Алексей Н., а также председатель Каширского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Михаил Ануров и председатель Каширской организации «Боевое братство» Александр Серяпин, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Урок мужества организован для учеников от 5 до 11 класса для повышения патриотизма, разъяснения понятий «подвиг», «героизм».

Школьники смогли вживую увидеть лица солдат, которые совершили подвиги и которых наградили медалями от правительства страны. 

В ходе встречи гости и школьники почтили минутой молчания ушедших Героев. 

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#школьники
#кашира
#подвиг
#страны
#сво
#солдат
#служба
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Экономист Зубец: для нормальной жизни россиянам достаточно 150 тысяч рублей
Экономист Зубец объяснил, почему россиянам для счастья нужно около 200 тысяч
14 сентября 2023, 14:04

Фото: IStock/Iona Studio

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц — на 2,5% больше, чем полгода назад. Запросы москвичей за тот же период выросли с 260 тысяч до 265 тысяч рублей, сообщается в исследовании SuperJob.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отметил в беседе с «Радио 1», что такие суммы формируются исходя из ситуации на рынке труда и инфляции в стране. Однако названные в исследовании суммы несколько выше, чем реально требуется гражданам.
«Счастье – это семья, здоровье, хорошая работа, уважение близких и социальная репутация. Зарплатный вопрос там тоже есть, но в основном это не денежное понятие. А если мы говорим о том, сколько денег человеку нужно для нормальной жизни, то сегодня те зарплаты, на которые люди претендуют в России — это порядка 150-170 тысяч рублей в столичных регионах, и около 110 тысяч рублей в регионах», — сказал экономист.
Алексей Зубец подчеркнул, что под нормальной жизнью имеется ввиду удовлетворение потребностей человека – это покупка еды и одежды, обслуживание автомобиля, отпуск и покупка недвижимости.
«Если мы говорим о семье из трёх человек, где два человека зарабатывают по 100 тысяч рублей, это по 70 тысяч в месяц на каждого, включая ребёнка. Это деньги, которых человеку достаточно для нормальной жизни, которые позволяют удовлетворить свои потребности», — сказал Зубец.
Экономист заключил, что опрос SuperJob также направлен в основном на тех людей, которые не удовлетворены своей жизнью или работой.

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#счастье
#человек
#зарплаты
#экономика
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Полномочный представитель президента Щеголев поздравил Воробьёва со вступлением в должность
14 сентября 2023, 13:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев от имени главы государства Владимира Путина поздравил Андрея Воробьёва со вступлением в должность губернатора Московской области.
14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
«По результатам голосования вы одержали убедительную победу и получили по-настоящему народную поддержку в Подмосковье. Итоги губернаторских выборов отражают высокий уровень доверия со стороны жителей области», — отметил Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев. 
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.
«Московская область – стратегически важный регион с огромным человеческим потенциалом, с прекрасными перспективами для роста, инвестиций, всестороннего социально-экономического развития», – подчеркнул Игорь Щеголев.
На пост губернатора претендовали 4 кандидата – Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьёв.

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#выборы
#губернатор
#игорь щёголев
#итоги
#кирилл жигарев
#пост
#цфо
#регион
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Хинштейн заявил о возможной блокировке WhatsApp
14 сентября 2023, 13:54

Фото: iStock/Adam Yee

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что в случае запуска информканалов в WhatsApp возможна его блокировка на территории России.
«Если WhatsApp, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, характер этих каналов определённо будет антироссийским, так как WA находится в собственности у экстремистской компании Meta*.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин также заявил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории РФ из-за появления каналов, которые позволят массово распространять информацию.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
#соцсети
#компании
#instagram
#telegram
#facebook
#рф
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Харьковский охранник посоветовал украинской журналистке снять с головы кастрюлю
В Харькове охранник отказался говорить по-украински по требованию журналистки
14 сентября 2023, 13:46

Фото: iStock/3dmitry

Охранник супермаркета METRO в Харькове призвал украинскую журналистку Марию Уманскую снять с головы кастрюлю, после того как она попросила его говорить на украинском. Об этом она заявила в своём Telegram-канале.
Посетительница супермаркета, журналистка Уманская, была недовольна тем, что охранник разговаривает на русском языке. Тогда она заявила, что он должен говорить по-украински. В ответ мужчина сообщил, что никому ничего не обязан и подкрепил свои слова просьбой: «кастрюлю с головы сними».

Затем журналистка пригрозила охраннику вызовом Службы безопасности Украины (СБУ), но и это не спугнуло мужчину, который продолжил изъясняться на русском языке.  

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой призвал отказаться от русского языка. Он заявил, что проведение учебных занятий на этом языке противоречит законодательству страны. Кроме того, он призвал родителей не приучать детей разговаривать по-русски в быту, поскольку Украине «не по дороге с русским миром».

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#журналист
#супермаркет
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