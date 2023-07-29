Депутат Гаврилов рассказал, как получить землю от государства бесплатно

Фото:istockphoto/Lacheev
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что многодетные семьи, участники СВО и другие россияне могут претендовать на получение бесплатной земли.
РИА Новости пишет, что в собственности граждан находится только 7,2% земли, а в собственности компаний — 0,6%. Гаврилов отмечает, что земли в стране много. И существуют способы получить её бесплатно или за небольшие деньги.
Работают федеральные программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», а также региональные программы. Например, семьи, проживающие в Московской области не менее 5 лет и имеющие 3 или более детей, могут рассчитывать на участок в 10-15 соток.
В Крыму бесплатно землю могут получить участники СВО, которые проживали на полуострове с 24 февраля 2022 года, программа распространяется и на жителей Севастополя, Московской области.
Ранее сообщалось, что владельцам попавших под обстрелы ВСУ земельных участков разрешили брать в аренду другие, минуя торги. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Читайте также:
Бизнесменам, чья земля подвергается обстрелам, разрешена аренда других участков без торгов
В Госдуме предлагают бесплатно выделять землю семьям после 10 лет брака
Около 460 медиков получили землю в подмосковных посёлках для врачей
Работают федеральные программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», а также региональные программы. Например, семьи, проживающие в Московской области не менее 5 лет и имеющие 3 или более детей, могут рассчитывать на участок в 10-15 соток.
«Любой житель России может на общедоступной карте Росреестра выбрать свободный участок земли, который находится в муниципальной собственности, арендовать его, а потом выкупить по кадастровой стоимости, которая зачастую оказывается ниже рыночной», — рассказал депутат Сергей Гаврилов.В данный момент для получения земли действует упрощенный порядок: достаточно подать заявление в местные органы власти.
Ранее сообщалось, что владельцам попавших под обстрелы ВСУ земельных участков разрешили брать в аренду другие, минуя торги. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Читайте также:
Бизнесменам, чья земля подвергается обстрелам, разрешена аренда других участков без торгов
В Госдуме предлагают бесплатно выделять землю семьям после 10 лет брака
Около 460 медиков получили землю в подмосковных посёлках для врачей
Мария Фирсова