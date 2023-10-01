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Депутат Гаврилов рассказал, в каких случаях дачники могут не платить налог

01 октября 2023, 10:06
Фото: Istockphoto/Dzurag

Фото: Istockphoto/Dzurag

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, в каких случаях владельцы дач обязаны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких - нет.
В публикации РИА Новости сказано, что собственник земельного участка обязан платить налог за баню, сарай, туалет, другое аналогичное сооружение, если они относятся к хозяйственным постройкам. Главным признаком является наличие прочного фундамента. Он отличает её от схожих построек без фундамента, которые могут легко переноситься. Во втором случае данные сооружения уже не считают объектами капитального строительства и налог не взимается.

По данным Росреестра, если строение имеют фундамент и признаки капитального объекта, то владелец должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства.

«Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров», - уточнил депутат Сергей Гаврилов.
Ранее редакция «Радио 1» рассказала, что стоит сделать уже сейчас, чтобы сохранить загородный участок до весны.

Перед наступлением холодов необходимо убрать опавшие листья. В них размножаются бактерии и микроорганизмы, которые негативно скажутся на будущих посевах. Высота газона должна быть не более 3-4 см. Почву перед наступлением заморозков следует удобрить.

Нужно заранее позаботиться, чтобы кровля не была повреждена. Крыша и дополнительные постройки должны выдержать проливные дожди и сильные ветра.

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#дача
#дачники
#налоги
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Матвиенко поздравила руководство и жителей Подмосковья с Днём Московской области
01 октября 2023, 08:00

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова и всех жителей региона с Днём Московской области. Она назвала Подмосковье стабильным и перспективным регионом с мощным потенциалом и широкими возможностями социально-экономического развития.
«Здесь реализуются масштабные инновационные и инвестиционные проекты, передовые программы в сферах здравоохранения, науки и образования, совершенствуются промышленная и транспортно-логистическая инфраструктуры. Здесь находят всестороннюю поддержку предпринимательские инициативы, особенно нацеленные на открытие импортозамещающих производств», – говорится в поздравлении Матвиенко
Она подчеркнула, что в центре внимания органов государственной власти Московской области – неизменно актуальные для людей вопросы.  Во многом благодаря этому регион остаётся одним из самых привлекательных для жизни, лидером по росту численности населения. 
«Без сомнения, все позитивные тенденции найдут продолжение, и впереди у Подмосковья ещё немало успехов и достижений. Уверена, что жители области, опираясь на заложенный старшими поколениями надёжный фундамент и славные трудовые традиции, продолжат способствовать укреплению и процветанию своей малой родины», – отметила спикер Совфеда. 
Она пожелала всем жителям Подмосковья здоровья, счастья и добра.
 
День рождения Московской области отмечается ежегодно с 2001 года в первое воскресенье октября. Именно в октябре 1781 года императрица Екатерина II подписала указ, которым учредила обновлённую Московскую губернию. А в ХХ веке, с 1 октября 1929 года, согласно постановлению ВЦИК, губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, получившую затем название Московская. 
 
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#московская область
#подмосковье
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В России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков
01 октября 2023, 07:59

Фото: iStock/Vershinin

В постановлении правительства РФ сказано, что увеличение распространится и на должностных лиц таможенных органов, а также лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
ТАСС пишет, что оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих (контрактники, срочники, служащие в войсках Росгвардии, сотрудники органов внутренних дел РФ и уголовно-исполнительной системы), а также федеральной противопожарной службы повысят с 1 октября на 10,5%.

Оклады повысят и должностным лицам таможенных органов РФ и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи. Также МВД пересмотрит размеры пенсий уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков.

На 5,5% с 1 октября увеличат зарплаты работников госорганов, которые не являются госслужащими (коменданты, кассиры и экспедиторы).

Ранее сообщалось, что среднемесячная начисленная зарплата в Московской области в январе – июле этого года выросла на 14,5%. Ситуация на рынке труда по-прежнему стабильная. По итогам шести месяцев 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата достигла 78 тысяч рублей.

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#россия
#зарплата
#мвд
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ТАСС: На Украине вступило в силу требование о воинском учете для женщин-медиков
01 октября 2023, 05:29

Фото: iStock/Zhanna_Danilova

С 1 октября украинки, имеющие медицинскую специальность, обязаны будут встать на воинский учёт, пишет ТАСС. Это касается всех девушек и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют или будут иметь после обучения в вузе специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.
В начале сентября Верховная рада Украины объявила о том, что с 1 октября все женщины-медики и фармацевты на Украине будут обязаны принудительно встать на воинский учет. При этом отмечалось, что выезд из страны запрещен только для мобилизованных женщин, а для тех, кто встанет на воинский учет, ограничения вводить не предполагается.

Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из Украины. По оценкам ООН, был период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже люди с легкими психическими расстройствами.

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#женщины
#врачи
#всу
#украина
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РИА Новости: Прокуратура Мордовии проверит, есть ли черви в школьных сухпайках
01 октября 2023, 01:21

Фото: iStock/gpointstudio

Прокуратура Мордовии проверяет информацию о наличии червей в школьных сухих пайках, пишет РИА Новости.
«Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проверит качество и безопасность поставленных продуктов питания, наличие сопроводительных и иных разрешительных документов», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что порядка 150 семей с детьми-инвалидами в Саранске получили наборы с некачественными продуктами. Отмечалось, в частности, что в пачках с рисом и гречкой находились червяки. Сейчас ведётся прокурорская проверка данной информации.

За несколько дней до этого челябинская прокуратура начала проверку исполнения санитарно-эпидемиологических норм в одно мм из образовательных центров города после того, как в СМИ появилась информация о том, что его учащимся в столовой налили компот с червями.

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#школы
#питание
#проверка
#прокуратура
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Какой праздник 1 октября: памятные даты, традиции, именины
01 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/golibtolibov

В этот день пройдет сразу несколько праздников в России и мире. Редакция «Радио 1» расскажет, какие события пришлись на этот день и какие традиции существуют.

День учителя в СССР


В СССР День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Праздник был учрежден указом Совета СССР. Профессия учителя в советские времена была почетной, уважаемой и важной. В одном из фильмов даже звучит фраза, что ошибки учителей обходятся не менее дорого, чем врачебные.


Международный день кофе


                                                                                                                 Фото: iStock/amenic181

Праздничную дату установила Международная кофейная организация. Именно в этот день в тех странах мира, где производится напиток, начинаются работы по сбору кофейных зерен. Родиной кофе стала Эфиопия, именно там один из пастухов впервые обнаружил бодрящее действие напитка. 

Международный день музыки


Считается, что музыка объединяет людей. Издревле людей сплачивали танцы, песни, религиозные обряды, которые совершались под музыкальное сопровождение. В этот день принято вспоминать свои любимые мелодии и делиться впечатлениями от музыкальных произведений.

 

Международный день пожилых людей


В этот день принято особенно трепетно относиться к пожилым людям: бабушкам и дедушкам. Следует помнить, что за их плечами не всегда простой жизненный путь. У торжества существует еще одно название: День добра и уважения. 1 октября следует поздравлять людей старшего поколения и благодарить их.

День бабушек и дедушек отпразднуют в Подмосковье танцевальным флешмобом
День бабушек и дедушек отпразднуют в Подмосковье танцевальным флешмобом

Всемирный день какао и шоколада


                                                                                                                 Фото: iStock/xamtiw

Этот праздник отмечают любители самого популярного лакомства во всем мире. Родиной шоколада считается Мексика. После того, как он полюбился в твердом виде, из него стали делать напитки. В этот день следует побаловать себя шоколадными деликатесом.

День Сухопутных войск РФ


Самым масштабным видом войск в составе ВС РФ являются сухопутные. У них на вооружении состоит такое количество сил и средств, что с ними не могут конкурировать другие батальоны. В этот день поздравляют всех военнослужащих этого рода войск и гражданских служащих, которые имеют отношение к этому подразделению.

Международный день охраны енотов


В некоторых странах к милым и пушистым зверькам относятся с настороженностью. День охраны енотов был учрежден для того, чтобы призвать людей лучше познакомится с этими животными и изменить свое отношение к этим зверькам, которые несмотря на миловидность, завоевали репутацию вредных и чрезмерно активных животных. В этот день зоологи напоминают о важности этих зверьков и недопустимости их уничтожения.

День Московской области


Этот праздник отмечается ежегодно с 2001 года. Указ об учреждении обновленной Московской губернии был подписан в 1781 году Екатериной II, а согласно постановлению ВЦИК, с 1 октября 1929 года губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, которая затем получила название Московская.

Всемирный день вегетарианства 


Этот праздник отмечается ежегодно и во всем мире. Учрежден День вегетарианства был в 1977 году Североамериканским вегетарианским обществом. Это праздник отмечают те, кто отказался от употребления продуктов растительного происхождения.  


День Арины Шиповницы


Православная церковь в этот день чтит память мучениц Ариадны  Промисской и Ирины Египетской. Согласно поверьям, христианка Ирина противостояла язычникам, за что была судима. По воле римского императора, она была истерзана и обезглавлена.
 
                                                                                                                 Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Мученица Ариадна жила в г. Промиссии Фригийской области. Она была наложницей главы города до тех пор, пока не отказалась принести жертву языческим богам. Ариадна заявила, что является христианкой, за что была жестоко истерзана, но отпущена на свободу. 

Доподлинно неизвестно, в честь какой из мучениц был назван праздник, поэтому в этот день принято чтить память обеих. Традиции гласят, что собранный 1 октября шиповник обладает целительным свойством в кратном размере. Его следует сушить и заваривать в холодное время года, чтобы уберечь себя от хвори.

Именины: Ариадна, Ирина, Арина, Петр, Михаил, Константин, Иван, Аркадий 

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#танцы
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#память
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#напитки
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Глава ВЦИОма Фёдоров раскрыл, как спецоперация повлияла на россиян
Глава ВЦИОма Фёдоров: россияне всё чаще стали уходить в себя
30 сентября 2023, 20:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спецоперация на Украине сильно изменила российское общество. Об этом в интервью РБК рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.
Он пояснил, что делит всех россиян на четыре категории: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая». 

Так, для первой категории начало спецоперации стало возможностью пойти на фронт и защищать свою родину. Для второй эти события стали шокирующими. Третья категория нашла новый способ заработать деньги, отправившись добровольцем по контракту. Ну а оставшаяся часть россиян была настолько травмирована сложившейся ситуацией, что приняла решение покинуть страну.

При этом, по словам Фёдорова, большая часть населения России находится в состоянии тревоги ещё с 2018 года. Причиной этому стали серьёзные изменения: сначала пенсионная реформа, затем пандемия и СВО.

Специалист отметил, что прослойка «России столичной» всё чаще начала уходить в себя, но это лишь показывает процесс адаптации к новым условиям. 

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#сво
#изменения
#психология
#тревога
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Мать и сотрудница ПДН в Саратове заморили голодом четвероклассника
30 сентября 2023, 20:05

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Жительница Саратова при попустительстве сотрудницы отдела по делам несовершеннолетних едва не уморила голодом своего десятилетнего сына. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 31-летняя безработная мать не слишком заботилась о пропитании своего сына-школьника. Женщину ежемесячно навещала ее ровесница, чтобы контролировать условия содержания ребенка. Она видела, что ребенок хиреет буквально на глазах и с каждым визитом выглядит все хуже. Однако никаких мер не предпринимала, ограничиваясь разъяснительными беседами с нерадивой матерью, вместо того, чтобы оповестить о ситуации органы опеки.

На днях ребенку стало хуже, он потерял сознание и был госпитализирован на скорой помощи. Врачи диагностировали у мальчика кахексию — сильнейшее истощение организма, сопровождающееся резким снижением массы тела, которое было вызвано постоянным голоданием.

На сотрудницу отдела по делам несовершеннолетних, которая вовремя не известила коллег и руководство о проблемах в семье, заведено уголовное дело по статье «Халатность». Максимальная санкция, которая может ей грозить, — три месяца административного ареста. В отношении матери также возбуждено уголовное дело по статье Неисполнение обязанностей по воспитанию «несовершеннолетнего». Наказание по этой статье может составлять уже до трех лет колонии.

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#мать
#наказание
#тела
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Гости из новых регионов и активисты Подмосковья растянули 100-метровый флаг РФ
30 сентября 2023, 19:38

Фото: Сергей Хакимов

Сегодня в рамках Международного форума «Единство в согласии» на территории Музейно-храмового комплекса Вооружённых Сил Российской Федерации проходит комплекс мероприятий, посвященных Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией.
Форум организован Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В третий день мероприятия участники Форума возложили цветы к скульптурной композиции Матерям победителей, а затем все вместе развернули 100-метровое полотнище в цветах российского триколора возле Главного храма Вооруженных сил РФ. В акции приняли участие более 150 человек – члены делегации из 4 новых регионов России, представители Дома народов России, гости из Волгоградской области, активисты движения «Волонтеры Подмосковья», регионального движения «Юнармия», сотрудники учебного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и представители Министерства информационных  и социальных коммуникаций Московской области.



«Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России в Кубинке — одно из самых знаковых мест на патриотической карте страны. Поэтому именно здесь мы решили организовать акцию в День воссоединения новых регионов с Россией. На территории Подмосковья огромное количество красивых, наполненных историей и пропитанных духом нашей страны мест, поэтому у нас всегда есть что посмотреть, и мы всегда ждем в гости», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. 



Также гости региона в рамках специально подготовленной экскурсионной программы посетили Главный храм Вооруженных Сил РФ и музей «Дорога памяти», посвященный Великой Отечественной войне. 

Форум «Единство в согласии» направлен на всестороннюю интеграцию национально-культурных объединений новых субъектов в гражданское и правовое поле Российской Федерации, укрепление межнационального согласия и продвижение традиционных ценностей. Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области выступило соорганизатором мероприятия, обеспечив комфортные условия для пребывания и работы участников Форума на территории Подмосковья.

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Подмосковные волонтёры встретились с участником СВО Николаем Трофимовым
30 сентября 2023, 19:34

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Свыше 50 волонтёров из нескольких округов Подмосковья встретились с участником СВО Николаем Трофимовым в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Сегодняшние результаты работы нашей молодежи, наших волонтеров впечатляют: более 100 рейсов на новые территории, почти 5 000 тонн отправлено жителям этих регионов и нашим защитникам, больше 17 000 адресных заявок наших бойцов и их семей отработано. Но это не говорит о том, что мы уже всё сделали, это говорит о том, что наша помощь нужна и важна, а значит, нужно продолжать!» – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе. 

Однако она отметила, что волонтёры работают на территории Московской области, поэтому им важно встречаться с теми, кто был в зоне СВО. Такие встречи позволяют им увидеть, насколько важна та помощь, которую они оказывают.

Главным героем встречи стал Николай Трофимов, отправившийся на фронт добровольцем. Во время боевых действий он получил серьёзное ранение, поэтому вынужден был вернуться домой. За мужество, проявленное в зоне СВО, указом президента Владимира Путина, Трофимов был награждён медалью «За отвагу». А в конце прошлого года он стал лауреатом премии губернатора Московской области – «Мы рядом. Доброе дело».

Мужчина рассказал волонтёрам о своей истории и поблагодарил за поддержку, которую они оказывают российским военным и жителям новых регионов России. Он отметил, что важно продолжать отправлять гуманитарную помощь.

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