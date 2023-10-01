Депутат Гаврилов рассказал, в каких случаях дачники могут не платить налог

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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, в каких случаях владельцы дач обязаны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких - нет.
В публикации РИА Новости сказано, что собственник земельного участка обязан платить налог за баню, сарай, туалет, другое аналогичное сооружение, если они относятся к хозяйственным постройкам. Главным признаком является наличие прочного фундамента. Он отличает её от схожих построек без фундамента, которые могут легко переноситься. Во втором случае данные сооружения уже не считают объектами капитального строительства и налог не взимается.
По данным Росреестра, если строение имеют фундамент и признаки капитального объекта, то владелец должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства.
Перед наступлением холодов необходимо убрать опавшие листья. В них размножаются бактерии и микроорганизмы, которые негативно скажутся на будущих посевах. Высота газона должна быть не более 3-4 см. Почву перед наступлением заморозков следует удобрить.
Нужно заранее позаботиться, чтобы кровля не была повреждена. Крыша и дополнительные постройки должны выдержать проливные дожди и сильные ветра.
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По данным Росреестра, если строение имеют фундамент и признаки капитального объекта, то владелец должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства.
«Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров», - уточнил депутат Сергей Гаврилов.Ранее редакция «Радио 1» рассказала, что стоит сделать уже сейчас, чтобы сохранить загородный участок до весны.
Перед наступлением холодов необходимо убрать опавшие листья. В них размножаются бактерии и микроорганизмы, которые негативно скажутся на будущих посевах. Высота газона должна быть не более 3-4 см. Почву перед наступлением заморозков следует удобрить.
Нужно заранее позаботиться, чтобы кровля не была повреждена. Крыша и дополнительные постройки должны выдержать проливные дожди и сильные ветра.
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Мария Фирсова