Депутат ГД Чаплин рассказал дачникам, как сэкономить на электроэнергии

Фото: iStock/OlyaSolodenko
Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил дачникам о том, как сэкономить.
«Современный мир постоянно придумывает новшества, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Одно из таких изобретений - умные лампы. Это просто способ сэкономить на электричестве, так как такая светодиодная лампа потребляет на 75% меньше энергии, а служит в несколько десятков раз дольше обычных ламп»,- рассказал Никита Чаплин «Российской газете».По данным депутата, умная лампа в среднем служит 25 000 часов. Она может работать несколько лет. По словам Чаплина, система «умный дом» удобна для тех, кто проживает на даче круглогодично.
«Можно даже настроить таймер, который будет переходить на режим энергосбережения в «час пик», когда электричество стоит дороже всего», - посоветовал депутат.Также Чаплин посоветовал покупать технику с энергопотреблением класса «А», использовать двухтарифные счетчики электроэнергии, не ставить холодильник рядом с источником тепла (расход электроэнергии может вырасти в несколько раз). Основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев. Заметил, что «умные» люстры позволяют управлять светом через приложение или голосовые команды,
«Например, если у модели много опций, которые вам не нужны, зачем за них переплачивать - можно взять модификацию попроще», - объяснил Васильев.Ещё один вариант экономии- модель люстры с меньшим количеством рожков, но с большей мощностью ламп. Можно и обычную люстру сделать «умной».
«Самый простой способ - заменить обычные лампочки в вашей обычной люстре на «умные2. Сделать простую люстру интеллектуальной можно также используя специальные «умные» розетки и цоколи», - посоветовал Фёдор Васильев.Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, в каких случаях владельцы дач обязаны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких - нет. Собственник земельного участка обязан платить налог за баню, сарай, туалет, другое аналогичное сооружение, если они относятся к хозяйственным постройкам. Главным признаком является наличие прочного фундамента. Он отличает её от схожих построек без фундамента, которые могут легко переноситься. Во втором случае данные сооружения уже не считают объектами капитального строительства и налог не взимается.
Читайте также:
Депутат Гаврилов рассказал, в каких случаях дачники могут не платить налог
Дачникам раскрыли растение, улучшающее почву
В Госдуме рассказали, можно ли сдавать дачную баню в аренду
Мария Фирсова