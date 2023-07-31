Депутат ГД Чернышов: В России ширится эпидемия «скрытой безотцовщины»

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В настоящее время роль отца важна как никогда, уверен Чернышов. Именно папа должен быть спутником на пути познания непростого окружающего мира, должен быть защитником и просто лучшим другом. Участие отца в воспитании ребенка — ключевой момент для сохранения здоровой и крепкой семьи, заключил депутат.
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