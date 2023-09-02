Депутат ГД Делимханов: Кадыров поручил разобраться в деле о драке чеченского спортсмена в столичном ТРЦ

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Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил ему взять под личный контроль дело о драке с участием чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в московском ТРЦ «Ривьера». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Накануне в одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению... Рамзана Ахматовича Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль», — написал Делимханов, отметив, что находится на связи по этому делу с мэрией столицы и правоохранительными органами.По словам Делимханова, Кадыров всегда призывает всех чеченцев быть образцами поведения для остальных. А спортсмен, кроме того, должен проявлять сдержанность и дисциплинированность и «не устраивать бессмысленные шоу».
По прибытии полицейских на место инцидента все участники драки уже успели скрыться. Таким образом, полиция устанавливает подробности конфликта. Опрашиваются свидетели и изучаются камеры видеонаблюдения. Участников массовой драки разыскивают для задержания.
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