Парковка в центре Москвы может стать бесплатной в ночное время

Сотрудники министерства жилищной политики Московской области, регионального государственного строительного надзора и администрации провели выездные совещания на проблемных объектах в Дмитровском городском округе.

Специалисты привлекли нового инвестора ГК «Основа» для завершения строительства жилого комплекса «Дмитров Парк» в одноименном городском округе. Завершение строительства намечается на август текущего года. По завершении всех работ, 342 дольщика получат ключи от своих квартир.

Новые инвесторы были привлечены для завершения строительства жилого многоквартирного дома № 122А в деревне Удино. Инвесторами стали ГК «MR Group» и ГК «Тройка Рэд». Завершение строительства намечается на ноябрь 2023 года. 57 дольщиков получат ключи от своих квартир.

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