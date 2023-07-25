Парковка в центре Москвы может стать бесплатной в ночное время

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«Поздно вечером на автомобилях в центр города приезжают очень мало людей, улицы не загружены. Стоянку автомобилей в центре можно было бы сделать бесплатной», - говорится в обращении Гусева.
При этом Гусев также считает, что москвичи со средним заработком должны платить за парковку меньше, чем те, которые имеют доход более 14 миллионов в год. По его словам, многим жителям столицы не по карману парковать автомобиль в районе ТТК, хотя они также платят налоги, которые идут на обустройство этих парковочных зон.
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