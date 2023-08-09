Депутат ГД Кузнецов: Мужчина, оскорбивший мальчика за букву Z, должен понести наказание

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Кузнецов потребовал разъяснений по факту смягчения ответственности обвиняемого, на которого изначально было заведено уголовное дело. Уточняется, что он раскаялся, поэтому и получил только штраф. Депутат, в свою очередь, считает это недопустимой и слишком незначительной мерой.
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