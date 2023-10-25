Депутат ГД Нилов предложил отменить слова «парламент», «спикеры» и «сенаторы»

Фото: iStock/Konstantin Aksenov
Депутат Государственной думы Олег Нилов предложил отменить слова «парламент», «спикеры» и «сенаторы», об этом он заявил в интервью для Telegram-канала SHOT.
По мнению депутата, необходимо минимизировать количество англицизмов в русской речи.
Нилов считает, что в наше время эти слова звучат как подражание «прошлой моде прошлых десятилетий, чтобы выглядеть более современно». Именно поэтому, их следует заменить на синонимы их русского языка.
Вдогонку к «парламент», «спикеры» и «сенаторы», Нилов также предлагает избавиться от слов «кластер» и «кванториум».
Напомним, вчера саратовские депутаты вынесли на заседание городской думы проект изменений, предусматривающий запрет вывесок на иностранных языках с сентября 2024 года.
Читайте также:
Госдума на год приостанавливает индексацию зарплат госслужащих
Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ в 2024 году
Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Нилов считает, что в наше время эти слова звучат как подражание «прошлой моде прошлых десятилетий, чтобы выглядеть более современно». Именно поэтому, их следует заменить на синонимы их русского языка.
Напомним, вчера саратовские депутаты вынесли на заседание городской думы проект изменений, предусматривающий запрет вывесок на иностранных языках с сентября 2024 года.
Читайте также:
Госдума на год приостанавливает индексацию зарплат госслужащих
Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ в 2024 году
Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Евгения Парфентьева