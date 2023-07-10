Депутат Горелкин предложил распространить антимонопольное регулирование на социальные сети

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на Ленинградском, Рублёво-Успенском, Можайском, Домодедовском, Носовихинском, Щёлковском и Дмитровском шоссе, а также на трассах М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».

Сегодня местами в Подмосковье идёт дождь, во многих округах погода к вечеру ухудшится.

При высокой скорости на мокрой дороге может возникнуть аквапланирование — колёса практически теряют сцепление с проезжей частью и "всплывают". Необходимо выбирать оптимальную скорость движения и оценивать дорожную ситуацию.