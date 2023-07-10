Депутат Горелкин предложил распространить антимонопольное регулирование на социальные сети

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Горелкин добавил, что на данный момент поправки по антимонопольному регулированию социальных сетей и поисковиков было решено приостановить. Отмечается, что шестой антимонопольный пакет зависит от положительного действия пятого пакета.
«Главное нововведение – это законодательное определение «сетевого эффекта», — написал Горелкин.
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