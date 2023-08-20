Депутат Горелкин заявил о неэффективности запрета видеоигр на государственном уровне

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Депутат Госдумы Антон Горелкин выступил против государственного запрета видеоигр. Об этом написал в своём Telegram-канале.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что необходимо с юридической точки зрения проанализировать иностранные видеоигры. Если же в них содержится запрещённая или неправильная информация, их можно смело запрещать на государственном уровне.
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