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Депутат Горелкин заявил о неэффективности запрета видеоигр на государственном уровне

20 августа 2023, 21:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутат Госдумы Антон Горелкин выступил против государственного запрета видеоигр. Об этом написал в своём Telegram-канале.

Он заявил, что запрет не приведёт к ожидаемым результатам. Необходимо действовать другим путём, а именно разработать систему возрастного рейтинга предоставляемой игровой продукции.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что необходимо с юридической точки зрения проанализировать иностранные видеоигры. Если же в них содержится запрещённая или неправильная информация, их можно смело запрещать на государственном уровне.

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#игра
#компьютер
#запрет
#госдума
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Кардинал Дзуппи: Конфликт на Украине может привести к диалогу церквей
20 августа 2023, 20:33

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Представители всех церквей могут установить «новый диалог» для решения конфликта на Украине. Об этом сообщил посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи.
Он выразил надежду на то, что православные церкви смогут стать «инструментом миротворчества».

По его словам, мировые державы делают слишком мало для решения сложившейся ситуации. Им следует прислушаться к призыву папы Франциска, который настаивает на созидательном мире.

Ранее сообщалось, что посланник Ватикана Маттео Дзуппи за это лето посетил Киев, Москву и Вашингтон, где провёл переговоры с представителями церквей в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине. Теперь ему предстоит посетить Пекин.

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#церковь
#конфликт
#украина
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На севере Москвы за час выпало 40% месячной нормы осадков
20 августа 2023, 17:27

Фото: iStock/Doctor_bass

В некоторых районах Москвы менее чем за час выпало 40% месячной нормы осадков. Об этом в своём Telegram-канале сообщает комплекс городского хозяйства.
Уточняется, что наибольшее количество осадков обрушилось с 15:00 до 16:00 в СВАО – 33 миллиметра. По 30 миллиметров выпало в САО и СЗАО.

В ведомстве сообщили, что сотрудники «Мосводостока» открывают водоприёмные решётки, чтобы вода беспрепятственно проходила в ливневую сеть. Кроме того, работает техника, откачивающая лишнюю воду.

Такая погода сохранится до конца суток. Ожидается ливень, сильные порывы ветра до 17 м/с, а также град.

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#погода
#осадки
#гроза
#москва
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Депутат Госдумы Горелкин прокомментировал неудачу миссии «Луна-25»
20 августа 2023, 14:02

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Роскосмос должен проанализировать все ошибки, допущенные при запуске станции «Луна-25», чтобы избежать их в следующей лунной миссии «Луна-26». Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
«Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять ошибки», – так депутат прокомментировал неудачный исход миссии «Луна-25».

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. Она должна была сесть на поверхность Луны завтра, 21 августа, и взять пробу грунта, чтобы узнать, если в нём вода.

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#луна
#депутат
#госдума
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Расписание поездов изменено из-за приостановки движения на участке БАМ
20 августа 2023, 13:09

Фото: istockphoto/Wentao Li

Схема движения пассажирского железнодорожного транспорта изменена в результате приостановки сквозного прохождения составов через поврежденный участок Байкало-Амурской магистрали. Там после разлива реки Холодной и разрушения дамбы были повреждены около 200 метров путей.
Теперь составы, следующие с востока на запад будут переформировываться на станции Кичера и направятся в обход по соединительной ветке Тында - Бамовская и далее — по Транссибирской магистрали. Для перевозки пассажиров к станции Кичера задействованы дополнительные автобусы. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале ОАО «РЖД».

Поезда, следующие с запада на восток. будут переформировываться на станции Северобайкальск. Далее они проследуют по Транссибирской магистрали через Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Читу. Как ранее сообщал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке трассы займут примерно семь дней. В Северо-Байкальском районе региона из-за наводнения и повреждения железнодорожной трассы объявлен режим ЧС.

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#поезда
#автобусы
#трассы
#чс
#бурятия
#режим
#станции
#запад
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Аппарат лунной миссии Индии «Чандраян-3» готовится к посадке на спутник Земли
20 августа 2023, 12:47

Фото: iStock/mikiell

Посадочный модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» готовится к посадке. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в соцсети X.
Совершение посадки планируется на 23 августа в 15:15 мск.
В настоящее время проводится подготовка, аппарат будет ожидать рассвета на посадочной территории.

Напомним, что Индия ранее запускала уже два аппарата на Луну. Первый был запущен в 2009 году, и работал на орбите. Вторая миссия 2019 года предполагала посадку на поверхность Луны, но имела неудачный исход. При этом аппарат продолжает работать на орбите естественного спутника Земли.

Если миссия «Чандраян-3» будет иметь успех, Индия станет четвёртым государством, которое после СССР, США и КНР совершит посадку на поверхность Луны.

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#индия
#луна
#космос
#аппарат
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Власти Бурятии ввели режим ЧС из-за выхода реки из берегов
20 августа 2023, 12:28

Фото: istockphoto/Wentao Li

На севере Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В Северо-Байкальском районе река Холодная вышла из берегов, в результате чего была разрушена дамба и повреждены железнодорожные пути.
Глава Бурятии Алексей Цыденов провел экстренное совещание комиссии по ЧС в связи с ситуацией на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В своем телеграм-канале руководитель региона сообщил, что железнодорожная насыпь размыта, а движение поездов по БАМ приостановлено. Протяженность поврежденного железнодорожного полотна составляет около 200 метров. Также повреждены 10 опор контактной сети.

К ремонтно-восстановительным работам привлечены 120 человек и 24 единицы специальной техники. Ориентировочный срок окончания аварийных работ — 26 августа. По словам Алексея Цыденова, ущерб для экономики страны от задержки грузов, связанных с простоем железной дороги, будет исчисляться десятками миллиардов рублей.

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#движение
#дороги
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#чс
#ущерб
#бурятия
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Улицу в Донецке назвали в честь убитой журналистки Дарьи Дугиной
20 августа 2023, 11:44

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Одна из улиц в Донецке названа именем убитой украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом в своем телеграм-канале написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В сообщении он указал, что журналистка была для дончан по-настоящему своей. Она была настоящим патриотом своей страны, активно и открыто поддерживала проведение спецоперации, публично высказывала свою точку зрения. Дугина не раз бывала в ДНР, глубоко понимала корни военного конфликта и всегда подчеркивала, что Россия воюет не с Украиной, а со всем глобалистским Западом.

Год назад, 20 августа, преступный киевский  режим в помощью теракта оборвал жизнь Дарьи Дугиной. Настолько велик был страх перед простой русской девушкой, перед правдой, которую она несла людям. Теперь улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

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#режим
#днр
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Глава Ростеха Чемезов отмечает день рождения
20 августа 2023, 11:30

Фото: сайт Кремля

Гендиректор госкорпорации «Ростех», председатель Союза машиностроителей России, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», почётный гражданин Московской области Сергей Чемезов празднует день рождения. 20 августа ему исполнился 71 год.
Сергей Викторович Чемезов родился в 1952 году в Иркутской области. В 1975-м окончил Иркутский институт народного хозяйства, позже – Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба.
 
С 1980 года работал в Экспериментально-промышленном объединении «Луч» в СССР и ГДР. С 1988 года был замгендиректора внешнеторгового объединения «Совинтерспорт». 
 
С 1996 года занимал пост начальника управления внешнеэкономических связей управления делами президента России.
 
В 1999 году был назначен на должность гендиректора Промэкспорта. В 2001 году стал первым заместителем гендиректора, а позднее – генеральным директором Рособоронэкспорта.
 
С 2007 года Чемезов руководит Ростехом. В Подмосковье успешно работают такие предприятия госкорпорации, как Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина, Национальный центр вертолётостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова, Раменский приборостроительный завод, НПП «Исток» им. А. И. Шокина, Конструкторское бюро машиностроения, Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла и многие другие.
 
Чемезов – доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук. Имеет звание Героя России, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I-IV степеней, орденами Дружбы и Почёта, наградами иностранных государств.
 
В прошлом году Постановлением губернатора Подмосковья Сергею Чемезову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
 
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#вооружение
#подмосковье
#московская область
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РАН: Орбита движения «Луны-25» не позволяет сфотографировать модули американских «Аполлонов»
20 августа 2023, 08:05

Фото: istockphoto/mikiell

Орбита, по которой перемещается российская станция «Луна-25» не позволяет сфотографировать посадочные модули космических кораблей «Аполлон», подтверждающие высадку американцев на естественный спутник земли. Такой задачи у аппарата не было.
Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эсмонт. В беседе с РИА Новости специалист отметил, что вполне можно было бы рассчитать такие параметры орбиты, чтобы сделать такие снимки, но такая задача перед «Луной-25» не ставилась. Главным было разработать такую траекторию движения, чтобы обеспечить максимально мягкую посадку станции именно в том месте, где было запланировано.

Натан Эсмонт сообщил, что с того места, где сейчас находится станция, сфотографировать модули «Аполлонов» не получится, но также добавил, что это никогда не было «сверхзадачей». Напомним, что сторонники «лунного заговора» считают, что никакой высадки человека на Луну не было, а репортаж о первых шагах Армстронга по лунной поверхности является грандиозной мистификацией американцев.

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#ран
#станция
#луна
#космос
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