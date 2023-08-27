Депутат Госдумы Буцкая предлагает изменить график работы детских садов

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает необходимым менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забрать детей без убытка рабочему дню.
Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. По словам Буцкой, садики и продленка заканчивают работу, когда заканчивают работать родители, а порой и раньше.
Вторым вариантом она назвала открытие садов под график работы крупных компаний.
Башкин заявил, стоит ли вообще организовывать массовый детский отдых за границей, если и в России большой выбор мест для отдыха. А похожий инцидент на тот, что случился в Турции, в России просто невозможен.
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«Здесь точно надо находить какой-то выход. Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час. Здесь нужно понимать, что заработная плата воспитателей рассчитывается из количества часов. Поэтому в этом случае потребуются дополнительное финансирование либо отдельные группы, для чего тоже нужны деньги», — прокомментировала ситуацию Буцкая. Татьяна Буцкая.
«При больших производствах, бизнес-центрах, с учетом того, сколько родителей там работают, могут быть свои группы присмотра ухода. Они уже будут работать в то время, чтобы семья успевала забрать ребенка вовремя», — предположила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна БуцкаяЕсть ещё один вариант, который не потребует изменений в детсадовской системе.
«Выходом может на этот час-два быть государственная няня, которая уже как проект вводится в отдельных регионах. Где-то некоммерческие организации это организуют, где-то регион берет на себя. Выход находить точно надо», — сказала в заключении Буцкая.Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин предложил ввести ограничения на массовый детский отдых за границей после инцидента, который случился в Турции.
Башкин заявил, стоит ли вообще организовывать массовый детский отдых за границей, если и в России большой выбор мест для отдыха. А похожий инцидент на тот, что случился в Турции, в России просто невозможен.
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Мария Фирсова