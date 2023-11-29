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Депутат Госдумы Буцкая раскрыла, чего ждёт от «Года семьи»

Депутат Госдумы Буцкая призвала помочь многодетным семьям домами
29 ноября 2023, 10:01
Фото: IStock/SewcreamStudio

Фото: IStock/SewcreamStudio

Решение объявить следующий 2024 год в России Годом семьи опирается на мнение и желание большинства россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что необходимо вместе с депутатами Госдумы искать оптимальные меры поддержки для многодетных семей.
Председатель «Совета матерей» России, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Радио 1», что страна действительно находится на сложном демографическом этапе развития. По её мнению, именно сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы повысить рождаемость.
«У нас сейчас много женщин 30-35 лет, у которых двое и трое детей. Но мы видим, что эта демографическая кривая постепенно смещается, и уже скоро у нас в пик выйдут как раз молодые девушки. Здесь очень важно семейную политику государства направить именно на молодёжь», — отметила парламентарий.

По словам Буцкой, важно помочь семьям с недвижимостью, причём не только с новостройками. Но и с собственными домами.
«Мы должны посмотреть на жилищный вопрос не только с точки зрения квартир, но и собственных домов, земли. Здесь, как и в химии, — деление атомов происходит там, где есть объём. И мы должны создать такое место для жизни», — отметила собеседница.
Также депутат отметила, что семьи должны стремиться создать семью. Для этого нужно создать возможности, дополнительные льготы, заключила Буцкая.

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#льготы
#семьи
#депутат
#рождаемость
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Климатолог назвал главную опасность отколовшегося размером с Лондон айсберга
Климатолог Юлкин: отколовшийся айсберг в Антарктиде приведёт к потопам
29 ноября 2023, 10:05

Фото: IStock/Imagebear

Айсберг размером с британскую столицу откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Он оказался в чистой воде в Южном океане.
Специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин рассказал «Радио 1», что сам по себе айсберг не опасен. По словам специалиста, к страшным последствиям могут привести другие ледники, которые спустятся на его место.
«Тревожно не то, что откололся конкретно этот айсберг, а то, что льды в Антарктиде нестабильны. Это означает, что этот айсберг ушёл, и на его место спустится следующий язык, и будет такое последовательное сползание этих ледников в море. Всё больше воды будет стекать в воду, в результате чего уровень мирового океана начнёт подниматься. И это может оказаться довольно быстрым процессом по историческим меркам. Это опасно тем, что будут затапливаться всё новые территории», — заявил он.
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#море
#климат
#изменения
#вода
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Депутаты нашли механизм для переименования Волгограда в Сталинград
29 ноября 2023, 10:04

Фото: iStock/macky_ch

Депутаты Волгоградской облдумы предложили внести изменения в местный закон «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области».
Депутаты предлагают переименовать Волгоград. Для этого, по представлениям депутатов, необходимо провести референдум. Если более половины жителей проголосуют «за», то будет считаться, что предложение нашло поддержку у местных жителей.

Проект о переименовании Волгограда в Сталинград уже поддержан комитетом по госстроительству и МСУ Волгоградской областной думы.
 
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в своё время существовала идея переноса столицы Чечни из Грозного в другой город.

«Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», — сказал он в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время церемонии передачи регионам нового общественного транспорта.
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#новости
#россия
#общество
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Российская молодёжь перестала доверять банковским вкладам для сбережений
ВЦИОМ: 58% российской молодёжи не доверяют вкладам для сбережений
29 ноября 2023, 09:56

Фото: iStock/Jinda Noipho

Более половины жителей России в возрасте до 35 лет не доверяют банковским вкладам как способам хранения сбережений. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что 58% российской городской молодёжи не рассматривают такой инструмент для хранения сбережений как банковские вклады. Причём, чем ниже доходы и потребительские возможности россиян, тем больше они сомневаются в правильности хранения денег на банковском счету. 

Опрошенные заявили, что альтернативой банковским вкладам могут быть такие способы фиксации сбережений как бизнес, вклад в недвижимость и драгоценные металлы. Согласно статистике, с прошлого года число россиян, которые предполагают использование таких методов, значительно возросло. 

Также опрос показал, что 13% граждан считают, что в настоящее время невозможно накопить на крупную покупку, планомерно откладывая небольшие суммы.

Вместе с тем 19% опрошенных заявили, что накопить, например, на квартиру возможно, только откладывать нужно крупные суммы. 

При этом, несогласных и разочаровавшихся в такой стратегии было больше среди более взрослых респондентов. 

Кроме того, опрос показал, что в 2023 году исчезла категория опрошенных, которые откладывали деньги на будущую пенсию. В то время как в прошлом году таких россиян было 13%. Но, вместе с тем, появилась новая категория, состоящая из тех, кто откладывает средства на переезд в другое государство. 

70% респондентов убеждены, что государство должно обеспечивать россиянам «безбедную старость». Молодёжь, по оценкам исследователей ВЦИОМ, обеспокоена тем, что не сможет самостоятельно накопить средства на пенсию. 

Также большинство опрошенных выразили убеждённость в том, что нынешнего размера пенсии им бы не хватило, если бы они достигли этого возраста сейчас. 

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#вциом
#россияне
#банки
#сбережения
#молодёжь
#пенсия
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Казахстанец получил почти 7 лет тюрьмы за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»
29 ноября 2023, 05:20

Фото: iStock/freedarst

Суд Казахстана приговорил 34-летнего жителя Карагандинской области Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в СВО на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Как сообщает издание Press.kz, его признали виновным в «наемничестве» и в «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества». 
Суд квалифицировал действия Шомполова как «направленные на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства».  У наемника также постановили конфисковать средства в размере 205 тысяч рублей. По мнению суда, они были добыты преступным путем.

Алексей Шомполов в итоге признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что пошел на спецоперацию, поскольку нуждался в деньгах. Казахстанец устроился в ЧВК «Вагнер» по объявлению в соцсети, в котором обещали ежемесячную зарплату в 240 тысяч рублей.

В мае 2023 года Шомполов пересек российско-украинскую границу для участия в боевых действиях на Бахмутском направлении под позывным «Зубрак» в составе артиллерийского подразделения. Впоследствии он попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил осколочное проникающее ранение руки, был госпитализирован и комиссован.

После получения от ЧВК «Вагнер» денежного вознаграждения в 235 тысяч рублей Шомполов вернулся в Казахстан, а вскоре был задержан ​в ​Петропавловске.

Согласно законодательству Казахстана, по статье о «наемничестве» может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#казахстан
#сво
#суд
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При въезде в Россию могут заставить подписывать «соглашение о лояльности»
ТАСС: МВД собирается обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности»
29 ноября 2023, 02:12

Фото: iStock/Evgenia_Parajanian

Министерство внутренних дел России предлагает обязать въезжающих в РФ иностранцев подписывать «соглашение о лояльности». Это следует из подготовленного ведомством законопроекта, который есть в распоряжении ТАСС.
В период пребывания либо проживания на территории РФ иностранцу будет запрещено препятствовать деятельности органов публичной власти, а также дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц.

Кроме того, соглашение предусматривает запрет для иностранцев «злоупотреблять правом на свободу информации, в т.ч. путём распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в т.ч. представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа».

Также иностранным гражданам будет запрещено проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России, традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Ранее в Госдуме предложили запретить усыновление детей иностранцами, в чьих странах разрешена смена пола. Соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Он отметил, что законопроектом планируется введение запрета на усыновление детей иностранными гражданами, в чьих странах разрешена смена пола как медикаментозным путём, так и иными формами вмешательства.

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#мвд
#иностранцы
#россия
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«Ъ»: ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Pussy Riot
29 ноября 2023, 01:05

Фото: iStock/Moussa81

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе участниц панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации их российского НКО «Зона права» постановил взыскать с России более €24 тыс. в качестве компенсации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Решение было принято, несмотря на выход России из-под юрисдикции Страсбурга. Напомним, что власти РФ после выхода страны из Совета Европы объявили, что больше не будут исполнять решения ЕСПЧ и выплачивать назначенные судом компенсации.

В регистрации было отказано из-за несоответствия поданных документов и статуса организации, которая должна была оказывать помощь заключённым. ЕСПЧ в итоге пришёл к выводу, что указанные неточности в документах не являются основанием для отказа в регистрации.

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#еспч
#компенсация
#суд
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Жители Московской области заключили уже более 1,1 тыс социальных контрактов
28 ноября 2023, 22:44

Фото: Мособлдума

В Подмосковье уже заключено более 1,1 тыс социальных контрактов на общую сумму 220 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Социальный контракт необходим для того, чтобы помочь выйти из сложной жизненной ситуации, улучшить материальное положение. Это может быть обучение новой профессии, открытие своего дела, поиск работы. Это не просто выплата пособий, а комплексная программа, включающая как материальную поддержку, так и помощь в трудоустройстве. Цель соцконтракта – помочь нуждающимся перейти на самообеспечение», – пояснил Голубев.
Он добавил, что оформить социальный контракт могут семьи, доход которых не выше регионального прожитого минимума на душу населения, а также одинокие люди с доходом ниже регионального прожитого минимума.
 
Получить по такому контракту можно разные суммы – от размера величины прожиточного минимума до 350 тыс рублей, в зависимости от того, на что будут направлены эти средства. 
 
Заключить социальный контракт можно в отделении соцзащиты или в МФЦ. Также подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
 
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#мособлдума
#социальная поддержка
#контракт
#московская область
#подмосковье
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Проверяющие сделали на территории МОНИКИ неожиданное историческое открытие
28 ноября 2023, 22:28

Фото: Мособлконтроль

Во время проверки МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского специалисты сделали неожиданное открытие. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления Московской области.
«В ходе контрольных обмеров ремонтных корпусов проверяющие неожиданно для себя открыли в центре урбанистической Москвы памятник деревянного зодчества – домик священнослужителя православного храма. Храм иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» при Старо-Екатерининской больнице, которой раньше был МОНИКИ, построили в 1896-1899 годах в стиле русских храмов ХVII века. Его архитектором является Десятов», – говорится в сообщении. 
Неподалеку от дощатого, выкрашенного голубой краской домика священнослужителя возводится новое здание комплекса «Олимпийский» из металла и бетона.
 
О результатах проведенной проверки сотрудники Мособлконтроля обещали сообщить позже.

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#моники
#проверка
#история
#архитектура
#подмосковье
#московская область
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Молодёжь Подмосковья встретилась с чемпионкой мира по пауэрлифтингу Наумовой
28 ноября 2023, 21:50

Фото: МИСК МО

Подмосковная молодёжь встретилась в Орехово-Зуеве с военным корреспондентом, чемпионкой мира по пауэрлифтингу Марьяной Наумовой. Встреча прошла в рамках нового молодёжного проекта Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области «Мы будущее. Сила смыслов», сообщили в пресс-службе ведомства.
В пространстве Morozoff-Hall собрались студенты, волонтёры и молодогвардейцы из разных городских округов региона.
«У нас в Подмосковье – более 2 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. В современных реалиях, когда из разных источников поступает много информации, порой недостоверной, особенно важно разбираться, что происходит в мире на самом деле. Мы решили организовать для ребят встречи с топовыми спикерами, лидерами общественного мнения международного уровня, которым есть что рассказать молодёжи. Это военкоры, дипломаты, спортсмены, общественные деятели, деятели искусства», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе
Она отметила, что на этих паблик-токах ребята могут через живой диалог открыто поговорить о геополитике, СВО и информационных войнах, патриотизме и героизме.
 
Наумова рассказала о работе военным корреспондентом в зоне проведения спецоперации, о том, как в 2014 году решила помогать жителям Донбасса. Тогда она в первый раз привезла в местные школы спортивное оборудование и подарки для детей. Чемпионка мира по проводила соревнования, общалась со школьниками. С тех пор она объездила более 100 школ Донецкой Народной Республики.
«Сейчас самое важное – поддержать участников СВО, собирать помощь, продукты, одежду, обмундирование. Также необходимо поддерживать их словом, приезжать, общаться вживую, писать письма, встречаться с ними, когда они приезжают в отпуск, разговаривать. Бойцы должны видеть и чувствовать наше внимание, наше участие», – отметила девушка.
На паблик-токе обсудили, как в Московской области поддерживают участников СВО в рамках акции «Доброе дело», которую инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Во всех городских округах региона открыт 81 волонтёрский пункт сбора помощи. Все грузы передаются в Региональный распределительный центр в Балашихе и оттуда доставляются в зону проведения спецоперации. Уже отправлено около 5 тыс тонн помощи для участников СВО и жителей новых регионов.
 
В апреле волонтёры Подмосковья вместе с Марьяной Наумовой и мэром Донецка Алексеем Кулемзиным высадили в городском парке 200 кустов роз, переданных Ассоциацией питомников России. А летом руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» в Одинцове Екатерина Скорикова вместе с Наумовой навестили бойцов, передали им рации и эвакуационные носилки.
 
Спортсменка окончила Российский государственный гуманитарный университет. В 2015 году отправилась с гуманитарной миссией в Дамаск, встретилась с местными жителями и сирийскими политиками. Также спортсменка посетила с официальным визитом Северную Корею.

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