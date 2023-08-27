Депутат Госдумы Даванков предложил вознаграждать за информацию о наркотических «закладках»

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести вознаграждение за информацию о «закладках» с наркотиками. По его мнению, это поможет бороться с их распространением.
ТАСС пишет, что Даванков обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с данным предложением.
Даванков указал на то, что тайники, которые используют для бесконтактного сбыта наркотиков, получили широкое распространение. У правоохранительных органов не достаёт ресурсов, чтобы эффективно бороться с этим явлением.
Даванков считает, что именно жители домов зачастую сообщают о наличии наркотиков и их сбыте. Но полицейские порой не могут оперативно реагировать. Депутат предлагает решать данную проблему путём введения материального вознаграждения для граждан, обнаружившим наркотики и сообщивших о них в полицию.
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Даванков указал на то, что тайники, которые используют для бесконтактного сбыта наркотиков, получили широкое распространение. У правоохранительных органов не достаёт ресурсов, чтобы эффективно бороться с этим явлением.
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Мария Фирсова