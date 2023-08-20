Депутат Госдумы Горелкин прокомментировал неудачу миссии «Луна-25»

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Роскосмос должен проанализировать все ошибки, допущенные при запуске станции «Луна-25», чтобы избежать их в следующей лунной миссии «Луна-26». Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
«Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять ошибки», – так депутат прокомментировал неудачный исход миссии «Луна-25».
Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. Она должна была сесть на поверхность Луны завтра, 21 августа, и взять пробу грунта, чтобы узнать, если в нём вода.
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Анастасия Чинкова