Депутат Госдумы Колунов подвел итоги контроля капремонта в школах 8 муниципалитетов Подмосковья

Фото: пресс-служба Сергея Колунова
В рамках исполнения народной программы Партии «Единая Россия» под контролем за ходом капитального ремонта находилось восемь школ, лицеев и гимназий, в которых обучается 3744 ребёнка.
«К началу нового учебного года школы 120 избирательного округа — Волоколамска, Истры, Клина, Лотошино и Солнечногорска — в которых проводился капитальный ремонт, готовы. Такой вывод делаю, завершив второй круг мониторинга работ, проходивший в июле и августе», —В рамках капитального ремонта подмосковные школы оснащают всем современном оборудованием, удобной мебелью, современной техникой.
сообщил депутат Государственной Думы Сергей Колунов.
«Неравнодушие жителей и усердная работа подрядчиков дали отличный результат. В День знаний, школы, лицеи и гимназии распахнут свои двери для учащихся. Всё – в срок и без задержек. Очень рад!», — заключил Сергей Колунов.
Депутат Сергей Колунов проводит регулярные мониторинги за ходом капитального ремонта региональных школ.
Читайте также:
Одинцовские партийцы провели мониторинг роста цен на школьные принадлежности и школьную форму.
Донецкие школы проводят линейки под обстрелами.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил школьников с 1 сентября.
Алиса Сергиенко