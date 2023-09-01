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Депутат Госдумы Колунов подвел итоги контроля капремонта в школах 8 муниципалитетов Подмосковья

01 сентября 2023, 11:34
Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

В рамках исполнения народной программы Партии «Единая Россия» под контролем за ходом капитального ремонта находилось восемь школ, лицеев и гимназий, в которых обучается 3744 ребёнка.
«К началу нового учебного года школы 120 избирательного округа — Волоколамска, Истры, Клина, Лотошино и Солнечногорска — в которых проводился капитальный ремонт, готовы. Такой вывод делаю, завершив второй круг мониторинга работ, проходивший в июле и августе», —
сообщил депутат Государственной Думы Сергей Колунов.
В рамках капитального ремонта подмосковные школы оснащают всем современном оборудованием, удобной мебелью, современной техникой.


В Подмосковье предпринимаются все шаги, чтобы сделать обучение комфортным для учеников.
«Неравнодушие жителей и усердная работа подрядчиков дали отличный результат. В День знаний, школы, лицеи и гимназии распахнут свои двери для учащихся. Всё – в срок и без задержек. Очень рад!», — заключил Сергей Колунов.
Депутат Сергей Колунов проводит регулярные мониторинги за ходом капитального ремонта региональных школ.

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Жителям Подмосковья объяснили, как с 1 сентября зарегистрировать питомца
01 сентября 2023, 15:20

Фото: Istockphoto / macniak

В Московской области вступил в силу закон о регистрации домашних животных. Одновременно 1 сентября вступило в силу постановление правительства региона, которое определяет порядок проведения регистрации.
«Закон о регистрации необходим для контроля и порядка. Регистрация поможет идентифицировать владельца каждого животного, что поможет в поиске, если собака потерялась. Кроме этого, регистрация будет способствовать ответственному отношению к домашним питомцам», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян
Каждому животному будет присвоен уникальный буквенно-цифровой номер, а информация о нём внесена в Реестр домашних животных Московской области. 
 
Регистрировать животных будут бесплатно в электронном виде. Для записи на регистрацию можно подать заявление на портале региональных госуслуг. Там есть возможность будет выбрать удобные время и дату посещения учреждения ветеринарии.
 
Для регистрации владелец с питомцем должны прийти в государственную ветеринарную клинику. Список клиник доступен по ссылке
 
В клинике хозяин должен предоставить собственный паспорт и ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства при их наличии.
 
Вновь приобретённых домашних животных в возрасте трёх месяцев и старше необходимо будет поставить на учет в течение 14 дней после приобретения. Питомцы старше этого возраста могут быть зарегистрированы в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу. 
 
Пока обязательной регистрации в Московской области подлежат только собаки. Других животных можно зарегистрировать по желанию. 

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#подмосковье
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#госуслуги
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На Украине начали мобилизовывать пенсионеров
На Украине приступили к мобилизации стариков
01 сентября 2023, 15:17

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Жители Киева рассказали, что власти приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет, сообщает «ТАСС».
«С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», - прокомментировала ситуацию киевлянка.

По словам очевидцев, хватать мужчин начали во всех людных местах: на остановках общественного транспорта, в супермаркетах. парках. Не так давно украинские силовики заблокировали целое общежитие рано утром, и забрали всех мужчин, которые собирались ехать на работу.

Киевлян также пугает приближение холодов. По словам местных жителей власти уже предупредили их о возможных сложностях отопительного сезона. Собеседники СМИ отметили, что власти рекомендуют киевлянам на зиму уезжать в пригороды.

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#пенсионеры
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В День знаний запустили на полную мощность образовательный кластер на базе Гимназии им. Примакова
01 сентября 2023, 15:14

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Сегодня, 1 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили торжественную линейку в гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе.
Гимназия им. Е.М.Примакова в Одинцовском округ является одним из флагманов системы образования подмосковного региона, на базе которого завершается формирование кластера гуманитарного профиля. 

Образовательный кластер включает в себя основное здание гимназии на 1 300 человек, 5 зданий для проживания обучающихся гимназии, образовательного центра «Взлёт» и преподавателей, а также стадион с трибунами на 500 зрителей.

Реализация нового учебного корпуса позволит увеличить количество учащихся в кластере почти до 2 тысяч школьников.
«Спасибо Президенту за поддержку проекта: мы постепенно вводили корпуса для проживания, стадион, инфраструктуру, и сегодня открыли последний объект — главный учебный корпус на 500 мест. В кластере смогут жить и бесплатно учиться талантливые дети со всей страны. С напутственным словом на торжественной линейке выступил Сергей Лавров. Это символично, потому что в 2017 году мы вместе открывали школу как образовательный центр нового формата, где будут учиться самые талантливые. И это сработало», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 
Губернатор Подмосковья также поздравил директора гимназии Примакову Майу Майсурадзе и весь педагогический коллектив с открытием нового корпуса, пожелал сил и вдохновения.

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Гимназия Примакова занимает место лидера в сфере образования Подмосковья.

На базе гимназии Примакова реализуется проект «Цифровая гимназия».
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#андрей воробьёв
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Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
Путин поздравил студентов, школьников и учителей с Днем знаний
01 сентября 2023, 14:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил студентов, школьников и учителей с началом нового учебного года.
Глава государства принял участие в торжественной церемонии запуска строительства трех русскоязычных школ в Киргизии. Владимир Путин назвал мероприятие символичным и добавил, что новые учебные заведения откроют свои двери для учащихся в 2026 году.  

Примечательно, что по окончании учебы, ученики получат сразу два аттестата, а процесс образования будет основан на стандартах обучения обоих государств.  

Владимир Путин поздравил российских и киргизских школьников, учителей и педагогов с Днем знаний.     

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#владимир путин
#ученики
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На базе гимназии Примакова реализуется проект «Цифровая гимназия»
01 сентября 2023, 14:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Гимназия им. Е.М.Примакова в Одинцовском округ является одним из флагманов системы образования подмосковного региона, на базе которого завершается формирование кластера гуманитарного профиля.
Сегодня, 1 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили торжественную линейку в гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.


Партнёрами гимназии Примакова являются ведущие ВУЗы страны — МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, МФТИ.

В педагогический составе гимназии Примакова входят 170 российских и зарубежных преподавателей, среди которых призёры и победители профессиональных конкурсов «Учитель года», «Педагогический дебют», «Учитель будущего», олимпиады учителей-предметников «Профи».

В гимназии обучение билингвальное — на русском и английском языках.


На базе гимназии с 2020 года реализуется проект «Цифровая гимназия», который основан на технологии смешанного обучения для детей, которые проживают в разных городах, а также для ребят, профессиональных спортсменов и лауреатов престижных музыкальных конкурсов, которые не могут каждый день посещать школу.

Гимназия Примакова ведёт сотрудничество с Федерацией шахмат Московской области, Академическим музыкальным училищем при Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией синхронного плавания России.

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Синоптик Шувалов: «Таких роскошных дней, как сегодня, уже не будет»
01 сентября 2023, 14:46

Фото: istockphoto.com/puflic_senior

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил о некотором похолодании и дождях в Москве на следующей неделе.
«Таких роскошных дней, как сегодня, уже не будет. На следующей неделе будут проходить дожди 5-6 сентября. Скорее, заденет северные районы Москвы. <…> Первая половина недели 20-22°С, а вот вторая половина недели будет существенно прохладнее. Я думаю, 16-18°С — это тот максимум, на который можно рассчитывать», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в центральной части России в ближайшее время установится теплая и солнечная погода. Так, согласно прогнозам, первая неделя сентября будет теплой, отмечается превышение среднесуточной температуры до 15°С.

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#прогноз
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Зампред правительства Запорожской области Козенко: в школы региона пошли более трёх тысяч первоклашек
01 сентября 2023, 14:44

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

В школы Запорожской области пошли более трёх тысяч первоклашек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил зампред правительства региона Андрей Козенко.
Он отметил, что в школы отправилось свыше 40 тысяч учеников, среди которых 3300 первоклассников.

Сегодня, 1 сентября, учеников приняли 123 школы в Мелитопольском и Бердянском районах. Еще 49 учебных заведений откроется 11 сентября в Васильевском и Токмакском районах.

Козенко также добавил, что большинство детей выбрали обучение на русском языке, поскольку он является для них родным, привычным, тем, на котором они привыкли говорить дома.

Ранее Минобрнауки заявило, что 64% учеников 1-4 классов выразили желание изучать украинский язык на факультативах.

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#ученики
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Путин и Жарапов: в Киргизии начнётся строительство трёх русскоязычных школ
01 сентября 2023, 14:36

Фото: iStock/HStocks

Президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жарапов дали старт строительству в городах республики трёх общеобразовательных русскоязычных школ.
Их возведут в Бишкеке, Баткене и Караколе. Школы будут рассчитаны на 1200 учеников.

Обучение в этих русскоязычных школах будет вестись по российским стандартам. В планах – привлечение учителей из России. По окончании обучения выпускники будут получать одновременно два аттестата – киргизский и российский.

Россия планирует построить в Киргизии девять школ. На это российской стороной будет выделено в общей сложности 500 млн долларов. Первую школу должны открыть уже в 2025 году.

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#владимир путин
#россия
#школы
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Гимназия Примакова занимает место лидера в сфере образования Подмосковья
01 сентября 2023, 14:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Сегодня, 1 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили торжественную линейку в гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе.
Гимназия им. Е.М.Примакова в Одинцовском округ является одним из флагманов системы образования подмосковного региона, на базе которого завершается формирование кластера гуманитарного профиля, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Образовательный кластер включает в себя основное здание гимназии на 1 300 человек, 5 зданий для проживания обучающихся гимназии, образовательного центра «Взлёт» и преподавателей, а также стадион с трибунами на 500 зрителей.
 
В этом году планируется открытие нового главного учебного корпуса образовательного учреждения на 500 мест.


Реализация нового учебного корпуса позволит увеличить количество учащихся в кластере почти до 2 тысяч школьников.
«Одна из приоритетных задач нашей команды – развитие кампуса мирового уровня. В ближайшее время мы открываем новое здание с современными лабораториями, спортивными и лекционными залами. Я уверена, что впереди у нас много нового и интересного», — сказала директор гимназии имени Примакова Майа Майсурадзе.
Ученики гимназии Примакова регулярно становятся победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийского шахматного турнира команд образовательных учреждений «Белая ладья».

Педагогический состав гимназии включает российских и зарубежных преподавателей.

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