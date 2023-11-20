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Депутат Госдумы Пахомов проверил площадь в Пушкино после реконструкции

20 ноября 2023, 19:49
Фото: телеграм-канал Сергея Пахомова

Фото: телеграм-канал Сергея Пахомова

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым осмотрел центральную площадь в Пушкино.
Напомним, центральная площадь была реконструирована. Работы проводились летом, рабочие успели сдать объект в срок.
«Конечно, есть куча объективных причин, на любой стройке бывают нюансы, и мы это прекрасно понимаем, но объяснением это быть не должно», — отметил Пахомов.

Парламентарий добавил, что стройка в современных реалиях осложняется санкциями, изменением цен, сужением ассортимента материалов, и тем не менее все должно делаться вовремя. Также депутат обратил внимание на то, что входная группа ТРЦ «Победа» не подходит новому облику площади, собственнику здания предложат проработать вопрос.
«Получилось действительно хорошо. И функционально, на первый взгляд. Первая реальная проверка на функциональность пройдёт здесь уже скоро, в новогодние праздники. Ёлка уже на месте», — добавил депутат.
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#проверка
#депутат
#пушкинский округ
#госдума
#реконструкция
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Зарубежные издательства решили вернуться в Россию
21 ноября 2023, 10:56

Фото: istockphoto/Canetti

Крупнейшее книжное издательство Penguin Random House снова начнёт работать в РФ.
Немецкое и испанское подразделения Penguin Random House возобновляет работу в России. Об этом, ссылаясь на гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина, пишет «Коммерсантъ».

Одно из крупнейших в мире издательств решило вернуться в страну после Франкфуртской книжной выставки, которая проходила 18-22 октября. В портфель компании входят Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли и многие другие авторы.

Это возвращение «дало надежду российским издательствам», желающим снова покупать права напрямую у партнеров-иностранцев.

Указанные подразделения имеют право  распоряжаться только правами локальных авторов.

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#россия
#санкции
#мир
#общество
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В ФНС раскрыли причину налоговых претензий к блогерам
Глава ФНС Егоров: претензии ФНС к блогерам связаны с «проблемой быстрого роста»
21 ноября 2023, 10:05

Фото: iStock/blinow61

Претензии налоговой к блогерам связаны с тем, что они «быстро выросли», но не перешли к «классической модели создания бизнеса». Об этом в беседе с РБК рассказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Он объяснил, что проблемы с неуплатой налогов блогерами-миллионниками, как правило, связаны с тем, что они в короткие сроки обрели популярность и наладили монетизацию, но не перешли на классическую модель создания бизнеса с походами в соответствующие инстанции, в частности, в отдел кадров, бухгалтерию и юридические конторы.

 Также Егоров отметил, что налоговые проверки в отношении блогеров не имеют политических причин.

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#фнс
#блогер
#налоги
#мошенничество
#проверки
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«Ведомости»: в России составляют списки общавшихся с иностранцами учёных
21 ноября 2023, 09:27

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Минобрнауки требует от институтов РАН составить поименные списки тех, кто участвовал в международных мероприятиях, для «формирования плана участия» в таких мероприятиях.
Аналогичную отчетность требовали в 2019 году, но этот порядок отменили. 

Институты Российской академии наук по требованию Минобрнауки собирают поименный список участников всех международных научных мероприятий за нынешний год как с российской, так и с иностранной стороны, пишут «Ведомости».

Сотрудников институтов РАН обязали представить «детализированные сведения» об участниках международных мероприятий.

Необходимо указать официальное название мероприятия, контингент участников, перечень стран, из которых прибыли участники, и их число. Также потребовали пофамильный список сотрудников института, участвующих в мероприятии, и иностранцев. 

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#россия
#новости
#ученые
#наука
#иностранцы
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Глава Истры Витушева подвела итоги работы партии на конференции
21 ноября 2023, 09:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава Истры Татьяна Витушева подвела итоги работы за II-III кварталы 2023 года на VIII конференции Истринского местного отделения Партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
В городском округе Истра реализуется 18 проектов партии ЕР, например «Безопасные дороги», «Детский спорт», «Городская среда» и «Здоровое будущее».

Также за II-III кварталы 2023 года было проведено 67 приёмов граждан, а в общественную приемную Партии поступило 211 обращений граждан,194 из которых на сегодняшний момент уже были решены.

«Все это говорит о том, что уровень доверия к Партии среди жителей округа крайне высок. Это подтверждают и результаты выборов в Совет депутатов городского округа, которые состоялись в сентябре, и на которых депутаты-единороссы заняли 80% мандатов», - отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Стоит отметить, что по словам главы приоритетной задачей местного отделения сейчас оказание помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также поддержка их семей.

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#истра
#депутаты
#татьяна витушева
#городская среда
#будущее
#совет депутатов
#операции
#поддержка
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Температура в Подмосковье опустится до -15 градусов
Синоптик Шувалов спрогнозировал резкое похолодание в Москве и Подмосковье
21 ноября 2023, 09:01

Фото: IStock/vkph

Сильные морозы нагрянут в Москву и Московскую область уже на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозам синоптика, до четверга в столичном регионе будет идти слабый снег, а температура воздуха будет не опустится ниже -10 градусов. Однако уже 23 ноября погода резко сменит вектор
«Наиболее сильные морозы будут в ночь на четверг — до -10… -12 в Москве и до -13… -15 по области, днём ждём снегопад. Ожидается, что до субботы выпадет пять-семь сантиметров снега. Но там можно рассчитывать уже на небольшое повышение температуры до -1…-3 градусов в пятницу, а потом опять новая волна холода», — сказал Шувалов.
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#снег
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#москва
#подмосковье
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Дальнобойщик, токарь, автоэлектрик: Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий России
Авито Работа назвал пять самых высокооплачиваемых вакансий ноября
21 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/Pogonici

В ноябре 2023 года число вакансий на рынке труда увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Согласно данным Авито Работы (есть в распоряжении «Радио 1», уровень средних предлагаемых зарплат россиян в этом месяце составил 63 204 рубля, что на 28% больше, чем в 2022 году. Аналитики изучили данные о наиболее высоких средних заработных платах и составили топ-5 вакансий с самыми большими предложениями по оплате труда в России.
Дальнобойщик
Самая высокооплачиваемая вакансия на рынке труда в ноябре – дальнобойщик. Спрос на специалистов в этой области вырос на 50% относительно прошлого года, а средние зарплаты увеличились на 25%. В среднем по стране водителям дальнего следования предлагают 133 398 рублей. 

Самую высокую оплату предлагают в Тамбове. Ответственному и опытному дальнобойщику работодатель готов платить от 150 до 300 тысяч рублей при графике 20/10. Компания предоставляет сотруднику машину из нового автопарка и выплату суточного содержания транспорта. В обязанности работника входит бережная перевозка и контроль размещения грузов. 
https://radio1.news/news/obschestvo/avito-rabota-uchitelya-inostrannih-yazikov-v-rossii-mogut-zarabativat-do-120-tisyach-v-mesyats/
Токарь
Второе место рейтинга высокооплачиваемых специалистов ноября 2023 года занимает токарь. Вакансий для специалистов на рынке труда стало больше на 33%. Средняя предлагаемая зарплата профессионала составляет 110 069 рублей, что на 29% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Фото: IStock/Sergey Pakulin
На вахте в Алтайском крае токарю готовы предложить до 366 300 рублей при графике 6/1. Рассматривают сотрудников без опыта с готовностью обучиться на месте. В условия труда включены бесплатное проживание, питание, проезд и спецодежда. Специалист должен будет упаковывать, собирать колеса и бамперы, штамповать детали, работать на конвейере по сборке автомобиля, устанавливать детали, доставлять детали до места установки, контролировать качество продукции, выполнять план и соблюдать стандарты производства.
Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц
Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц
Фрезеровщик
Спрос работодателей на фрезеровщиков в ноябре 2023 года вырос на 80% раза, а средние зарплатные предложения — на 38%. Теперь работодатели готовы платить специалистам в среднем 105 298 рублей.

В Магнитогорске крупный машиностроительный завод готов предложить опытному фрезеровщику тепловозов и дизельных генераторов от 345 тысяч рублей за вахтовую смену 60/30 или от 172 тысяч рублей в месяц. Компания обещает оплатить проезд до места вахты до 6 тысяч рублей, предоставить проживание в общежитии, питание и спецодежду. От специалиста ждут наличие четвёртого профессионального разряда, опыт работы от одного года и умение работать на станках нескольких видов.
Фото: IStock/Uri Yerochov
Бригадир
Четвёртую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых профессий заняла вакансия для бригадира. Спрос на специалистов в ноябре этого года вырос в 1,9 раза, а средние зарплаты – на 30% (101 956 рублей).

В Курске агропромышленная компания готова платить специалисту на вахте от 90 тысяч до 270 тысяч рублей в зависимости от количества смен. Принимают людей старше 45 лет, без опыта и студентов. Работодатель предлагает еженедельные выплаты, бесплатное проживание, проезд и питание, премии по результатам работы и карьерный рост. Бригадиру предстоит приём крупного скота, отслеживание работы механизмов и контроль исправности оборудования.

Автоэлектрик  
Спрос работодателей на автоэлектриков в ноябре 2023 года вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средние предлагаемые зарплаты выросли на 27% год к году и достигли 100 707 рублей. В Тобольске требуется автоэлектрик с опытом от года. Компания по строительству автобусов готова платить специалисту от 126 тысяч до 252 тысяч рублей. Работодатель предлагает не только бесплатные проживание, питание, медосмотр и проезд, но и повышение квалификации в лицензированном учебном центре. Автоэлектрику предстоит прокладка и налаживание электрики в автобусах. 
Фото: IStock/Ana-O
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#зарплата
#спрос
#работодатель
#вакансии
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Учительница и школьник занялись сексом на парковке пиццерии
21 ноября 2023, 08:54

Фото: istockphoto/Motortion

В США арестована учительница физкультуры частной христианской школы из штата Южная Каролина. Она совратила 17-летнего школьника.
New York Post сообщает, что 27-летнюю Рейган Андерсон отправили под стражу после того, как с жалобой в полицию обратилась администрация учебного заведения, где она работала тренером футбольной команды. Женщине предъявили два обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего.

В октябре педагог занималась сексом со своим подопечным в частном доме в городе Холли-Хилл, а также на парковке пиццерии Pizza Hut в городе Санти.

Андерсон отправляла ему свои фото в обнаженном виде. Слухи об отношениях учительницы и подростка поползли по школе. 8 ноября администрация обратилась в правоохранительные органы.

«Тренер, которому мы верили, учительница, подруга злоупотребила этим доверием и нарушила присягу педагога. Она разрушила жизнь нашего сына», —сказала мать школьника на судебном заседании.
По её словам, ни один молодой спортсмен в городе не будет в безопасности, «пока она находится на свободе».

Андерсон была выпущена под залог в 2,5 тысячи долларов. Теперь она обязана носить электронный браслет до следующего заседания суда. Ей запрещено общаться с пострадавшим и его семьей.

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#школа
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#секс
#отношения
#суд
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Стало известно об организации доставки беженцев на границу России и Финляндии
«Фонтанка» рассказала, как организована доставка беженцев на финскую границу
21 ноября 2023, 08:51

Фото: istock / Sner

За последние дни из РФ в Финляндию перебрались 400 беженцев, в основном из арабских стран. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на чаты, в которых арабоговорящие люди обсуждают способы пересечь финскую границу.

По информации издания, беженцев  везут до российско-финской границы на российских машинах, после чего дают им велосипеды.

«Сразу стоит отметить, в этих чатах общаются люди с какими-никакими финансовыми подушками. Совсем без денег никто даже не пытается (перейти границу - прим.ред.)», — пишет автор материала.
Отмечается, что на каждого человека требуется значительная сумма только на официальные расходы, такие как получение российской визы, билет до Москвы или Минска, и трансфер до Петербурга.

Попасть в РФ без документов незаконным образом невозможно. Несмотря на то, что у большинства беженцев срок действия российских виз истек, они предъявляют законные документы. 

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#билет
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#визы
#люди
#рф
#мигранты
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Священнослужительница хотела показать мастер-класс по БДСМ студентам
21 ноября 2023, 08:14

Фото: istockphoto/artfotoss

В США священнослужительница из Родесского колледжа при Пресвитерианской церкви планировала провести для студентов мастер-класс по БДСМ.
New York Post пишет, что капеллан колледжа Беатрис Вайль отправила приглашения на мастер-класс с участием доминатрикс. На занятии студентам хотели рассказать, что такое бондаж, доминирование, подчинение, а также садизм и мазохизм. Студенты могли узнать, как практиковать всё это безопасно и по обоюдному согласию.

Но руководство колледжа отменило мастер-класс. Капеллан объявила о мероприятии до того, как его как его одобрили.

Реакция студентов Родесского колледжа на приглашение была спокойной. Вайль уже проводила семинар о сексе, который «отлично прошёл».

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#секс
#отношения
#новости
#студенты
#общество
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