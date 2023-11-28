Депутат Госдумы РФ Коган провел мониторинг строительства объектов в Кашире

Фото: администрация городского округа Кашира
Депутат Госдумы Александр Коган с рабочим визитом отправился в Каширу.
Вместе с главой городского округа Кашира Михаилом Шуваловым Коган проконтролировал ход строительства очистных сооружений в Терново-1, а также прокладку магистрального трубопровода в Кашире-1.
Александр Коган заявил о важности реализации данных проектов и отметил высокий темп работ.
Читайте также:
Глава Каширы Шувалов поздравил женщин с Днём матери
Главный врач каширской больницы участвовал в медицинской конференции в Сколково
В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО
Александр Коган заявил о важности реализации данных проектов и отметил высокий темп работ.
«Мы благодарны правительству Московской области, а также Александру Когану за внимание к нашему муниципалитету и помощь, которая нам оказывают в решении вопросов теплоснабжения. Сейчас прорабатываем вопрос благоустройства улицы Садовой в Кашире-2»,- рассказал Михаил Шувалов.Ранее Михаил Шувалов поздравил жительниц Каширы с праздником и вручил почетные грамоты многодетным мамам и мамам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.
Читайте также:
Глава Каширы Шувалов поздравил женщин с Днём матери
Главный врач каширской больницы участвовал в медицинской конференции в Сколково
В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО
Мария Фирсова