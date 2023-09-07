Депутат Госдумы Семигин высказался о классе детей мигрантов в школе Волгограда

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«Необходимо совершенствовать всё законодательство и нормативно-правовую базу в сфере миграции. Кроме того, еще вчера надо было создавать закон о социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», - прокомментировал ситуацию Семигин.
К тому же, депутат отметил, что преподаватель также не должен становиться заложником ситуации, в которой одну часть детей пр иходится обучать языку, а других всем остальным предметам в рамках одного класса.
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