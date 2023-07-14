«Просторные и с кондиционером»: В Госдуме рассказали, на какие авто согласны пересесть депутаты

Жаркая погода многих влечёт к водоемам. Собаководы с большим удовольствием берут с собой собак, чтобы вместе поплавать. Некоторые питомцы не проявляют интереса к воде, хозяева в этом случае, пытаясь научить их плавать, пугают и даже ставят под угрозу их здоровье. Об этом «Радио 1» сообщили в Российской кинологической федерации.