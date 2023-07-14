«Просторные и с кондиционером»: В Госдуме рассказали, на какие авто согласны пересесть депутаты

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Депутат, член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров оценил российские машины и заявил, что если в автомобиле есть кондиционер, оно достаточно просторное, этого достаточно.
Согласно опросу сервиса SuperJob, три четверти россиян хотели бы «пересадить» депутатов на отечественные машины. Пользуются ли депутаты отечественным автопромом и приведет ли это к увеличению спроса россиян на российские автомобили, рассказал Евгений Фёдоров в беседе с «Радио 1».
По его словам, депутаты уже ездят на отечественных машинах. Это автомобили, которые были в свое время закуплены в России, на российских заводах.
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По его словам, депутаты уже ездят на отечественных машинах. Это автомобили, которые были в свое время закуплены в России, на российских заводах.
«Я думаю, что это эмоциональная позиция. У нас вообще общество «лайков»: нравится не нравится. Вот так нравится, поэтому такую позицию высказывают люди. Нужно к ней относится с уважением», - заявил Фёдоров.На вопрос о том, сподвигнет ли россиян к приобретению российских машин то, что депутаты «пересядут» на российские авто, политик сообщил, что это не связанные между собой вещи.
«Когда человек решает для своей семьи, то он руководствуется соотношением цена - качество, а не местом производства автомобиля. В России, в принципе налажено производство отечественных автомобилей, в том числе, из иностранных комплектующих и это нормально. И органы власти приняли решение закупать российские автомобили именно потому, что они соответствуют по качеству и цене», - пояснил Фёдоров.По словам политика, депутаты не отдают предпочтение каким-то определенным автомобилям
«Закупает автомобили для депутатов государство. То есть это как система такси. Ты заказываешь, приезжает автомобиль, отвозит. Особенно, если нужно документы отвезти секретнее. Для этих целей закуплены машины, которые производит Калужский завод», - отметил депутат.Фёдоров оценил качество российских автомобилей и заявил, что они все нормальные. Если в автомобилях есть кондиционер, авто хорошее в транспортном и безопасном отношении, достаточно просторное, этого достаточно, подчеркнул он. Рассуждая о том, будет ли расти спрос на отечественные автомобили на российском рынке, политик заявил, что спрос не формируется на российские и не российские автомобили.
«Спрос формируется на комфортные, недорогие авто. Есть категория, которым хочется «выделываться», но их меньшинство. Для большинства людей, покупка автомобиля рассматривается для того, чтобы обеспечить потребности семьи, чтобы было просторно, удобно, поместились все дети. Если человек живет за городом, нужно, чтобы автомобиль имел проходимость и мог справиться с плохими условиями дорог.Читайте также:
А производство точно не является основным критерием при покупке автомобиля. Есть люди, которые говорят, что импортные автомобили лучше, есть те, кто считает, что лучше отечественные», - заключил Фёдоров.
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Анастасия Крестьянова