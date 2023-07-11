Депутат Госдумы Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной работе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Мероприятие посетили члены и сторонники партии, депутаты, представители Администрации городского округа, трудовых коллективов и организаций.
«Городской округ Химки является лидером по многим вопросам. Развивается бизнес и экономика, решается вопрос с обманутыми дольщиками и транспортными развязками. Еще во время избирательной компании жители говорили мне, что хотят проводить свой досуг в Химках. За этот небольшой период в городском округе обновилось большинство городских пространств, появились новые скверы, открылись детские школы искусств. Мы видим изменения во всех сферах: в образовании, здравоохранении, ЖКХ, культуре и спорта», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.В ходе встречи, Ирина Роднина поблагодарила администрацию округа и главу Химок Дмитрия Волошина за отличную работу.
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