Депутат Госдумы Сергей Колунов: Это уже 11-е обращение губернатора к жителям

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«Это уже 11-е обращение Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева к жителям – его отчет о работе, проделанной областным правительством за прошедший год», — прокомментировал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
Губернатор Подмосковья отметил одним из важнейших направлений деятельности — восстановление прав обманутых дольщиков и расселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Он отметил, что эта работа завершится уже в этом году.
Вопрос обеспечения квалифицированными специалистами медицинские учреждения региона остается приоритетным для правительства региона. Этой теме Андрей Воробьев уделил пристальное внимание в своем обращении. Он рассказал о действующих мерах поддержки врачей в регионе и отметил, в каких областях сейчас наблюдается дефицит кадров.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве многоквартирных домов в ходе своего ежегодного отчета перед жителями. Подробнее об этом читайте в нашем материале.