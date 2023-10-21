Депутат Гурулев призвал «уничтожить гниль», не согласную с Путиным

Фото: Сайт Кремля
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире телепрограммы Владимира Соловьева призвал применить жёсткие меры к части российского общества, не согласной с политикой президента Владимира Путина.
«МК» пишет, что, рассуждая о президентских выборах 2024 года, депутат Гурулев раскритиковал предложение отменить голосование. По его словам, для сохранения в период СВО на посту действующего руководства не нужно отменять выборы. По мнению Гурулева, народ не хочет менять главу государства.
Также Гурулев призывает бороться с россиянами, которые составляют, по его мнению, меньшинство.
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«Даже если мы будем ходить в носу ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально, так, что не снилось всей этой швали - Макрону, Байдену, Шольцу и тому подобное», -такое заявление сделал Андрей Гурулев.
«Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», -сказал Гурулев.Читайте также:
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Мария Фирсова