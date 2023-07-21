Депутат Гурулев высказался о второй волне мобилизации в России

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Депутат Госдумы, член думского комитета по обороне Андрей Гурулев сообщил, что в ближайшей перспективе планов на мобилизацию нет.
По словам Андрея Гурулева, в дополнительном наборе нет нужды.
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«Мы 150 тысяч набрали контрактников и дальше набираем, не считая тех, кого мобилизовали»,- рассказал Гурулев «Осторожно, новости».
«Поэтому сегодня, в этом году уж точно, никакой мобилизации не планируется», - пообещал депутат.Ранее сообщалось, что призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. При этом во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.
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Мария Фирсова