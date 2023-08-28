Депутат Гусев обратится в Минтруд с просьбой о повышении зарплат бюджетникам на 20%

Кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия – За Правду» Дмитрий Гусев планирует обратиться в Минтруд РФ с просьбой увеличить зарплаты всем категориям бюджетников на 20%. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.