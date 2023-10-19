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Депутат Хамаев поставил под сомнение справедливость награждение Адама Кадырова

19 октября 2023, 19:44
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев предложил дать правовую оценку награждения Адама Кадырова званием Героя Чечни, его цитирует Telegram-канал Baza.
«В каком правовом поле мы сегодня живём? Вот пример из жизни: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну, а далее говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?», - прокомментировал ситуацию Хамаев.

Напомним, 6 октября сыну чеченского лидера Рамзана Кадырова Адаму Кадырову присвоили звание «Героя Чечни».


При этом, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля. На ролике видно, как его сын, 15-летний Адам Кадыров наносит сидящему на стуле молодому человеку несколько ударов — в том числе ногами в голову. Глава Чечни похвалил юношу за этот поступок. Позже, МВД отказало в возбуждении уголовного дело на сына Кадырова за избиение Журавеля.

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#татарстан
#депутат
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Депутат Журавлёв: «Я голосовал против каждого из членов Совета директоров ЦБ»
19 октября 2023, 18:53

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости отставки руководства Центробанка из-за нынешней антироссийской политики и деятельности регулятора.
Поводом послужил новый дизайн обновленной купюры номиналом в 1 000 рублей с музеем истории Татарстана в Казанском кремле, который находится в бывшей церкви, куполе которой отсутствует крест.

Депутат высказал мнение о том, что отсутствие креста на изображении вовсе не недоработка художников, а целенаправленная дискредитация православных ценностей, которой занимается сейчас ЦБ.

«В ЦБ планомерно и последовательно занимаются уничтожением российской экономики и производства, взвинчивая кредитные проценты, чтобы отечественный бизнес не мог ими воспользоваться. В Госдуме я голосовал против каждого из членов Совета директоров Центробанка, потому что считаю, что нынешний состав не соответствует чаяниям нашего государства и населения», – поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв.

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#мнение
#центробанк
#депутат
#дискредитация
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Компьютерную игру World of Tanks могут заблокировать в России
Депутат Горелкин: World of Tanks могут заблокировать в РФ из-за сбора денег ВСУ
19 октября 2023, 18:43

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

В России могут заблокировать компьютерную игру World of Tanks из-за сообщений о сборе денег для помощи Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
Ранее студия Wargaming, занимающаяся разработкой популярной игры, заявила, что начнёт продавать в своих приложениях игровые наборы, деньги от продажи которых пойдут на помощь Украине. 

По словам Горелкина, игру могут заблокировать согласно принятому накануне Госдумой законопроекту об информационных ресурсах, которые оказывают помощь стороне противника во время конфликта. Как только закон вступит в силу, Генпрокуратура может выступить с предложением о блокировке игры на территории России, заключил депутат.

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#компьютер
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#запрет
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#украина
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Фармэксперт Яговдик: Беда фармацевтики – недостаток кадров
19 октября 2023, 18:33

Фото: istockphoto.com/Baloncici

Президент Калининградской фармассоциации Дмитрий Яговдик заявил, что проблемой современной российской фармацевтики является, в том числе, нехватка кадров.
Он также заявил, что отечественный фармацевтический рынок нуждается в государственной поддержке.

«В этой отрасли надо иметь опережающий взгляд на будущее, понимать, каков объём необходимых препаратов, которые могут оказаться в дефиците. Надо увеличить и выпуск субстанций на российском рынке, развивать промышленные производственные площадки и общая беда, о которой мы все говорим, включая аптечное и промышленное звенья, звено производственных аптек – это кадры», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Яговдик.

Для того, чтобы увеличить число специалистов в отрасли, нужна серьёзная государственная программа, считает эксперт.

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#эксперт
#рынок
#аптеки
#фармацевтика
#кадры
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ВОЗ предупредила о негативном влиянии ИИ на здоровье
ВОЗ назвала меры по ограничению негативного влияния ИИ на здоровье
19 октября 2023, 18:12

Фото: iStock/peshkov

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала странам принять ряд мер по ограничению негативного влияния искусственного интеллекта (ИИ) на здоровье людей. Об этом гласит отчёт, размещённый на сайте организации.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ИИ, без сомнения, развивает отрасль медицины. Однако существуют и риски, например, неэтичный сбор личных данных, угрозы кибербезопасности, распространение дезинформации. 

Если учесть все возможные риски и ввести меры по их устранению, лечение тяжёлых заболеваний с помощью искусственного интеллекта станет безопасным для пациента, отмечают в ВОЗ.

В отчёте организации подчёркивается, что необходимо при работе с кодами ИИ указывать национальность, пол и этническую принадлежность пациента, чтобы не произошло путаницы с данными.

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#искусственный интеллект
#здоровье
#медицина
#пациенты
#безопасность
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Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на проблемы со здоровьем
Глава МИД Украины Кулеба рассказал, что похудел из-за проблем со здоровьем
19 октября 2023, 18:11

Фото: iStock/humonia

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что имеет определенные проблемы со здоровьем и из-за этого сильно похудел. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «1+1».
«Пришел к врачу, сказал, что какая-то усталость меня накрыла. Так я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней - побочный эффект: немного похудел», - рассказал Кулеба.

При этом он не уточнил свой диагноз. Однако отметил, что вынужден соблюдать диету и подвергать организм физической активности.

Ранее Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что к альянсу оборонных индустрий присоединились 59 компаний из 23 стран. По его словам, они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие.

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#сша
#конфликт
#оружие
#диагноз
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Директор СЗИУ РАНХиГС Хлутков — о работе по возрождению Царскосельского лицея
19 октября 2023, 17:44

Фото: istockphoto.com/Evgeniy Akimenko

Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Андрей Хлутков сообщил, что работа по возрождению Царскосельского лицея продолжает вестись.
Так, в скором времени, по его словам, состоится предварительная проработка вариантов размещения учреждения. Предполагается подобрать здание в Пушкине.

«Кроме школьной программы, обучающихся ждут занятия по более широкому спектру дисциплин, включая часть вузовской программы», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Хлутков.

Ранее ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров выступил с инициативой возродить Царскосельский лицей в качестве учебного заведения, предложение поддержал президент России Владимир Путин.

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#здание
#лицей
#образование
#санкт-петербург
#ранхигс
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Мурашко рассказал, сколько россиян страдают ожирением
Мурашко: 11% жителей России страдают ожирением
19 октября 2023, 17:43

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что 11% россиян страдают ожирением. Об этом он заявил на заседании Совета по физической культуре и спорту с участием президента РФ Владимира Путина.
Еще в начале августа глава Минздрава говорил, что избыточный вес становится достаточно распространенным явлением в стране, особенно среди детей. Согласно озвученным им тогда данным, только за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением выросла на 30%.

Мурашко отметил, что ожирение, несомненно, резко отрицательно сказывается на здоровье нации в целом. Это не только артериальная гипертония, ишемические болезни, но и злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, что препятствует организму в борьбе со злокачественными новообразованиями и создает предпосылки для развития раковых заболеваний.

У нас появилось еще одно важное направление, в котором может и должен помочь спорт. Это борьба с ожирением среди населения, заключил министр.

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#иммунитет
#ожирение
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Пострадавшего при ударе дрона ВСУ журналиста Sputnik Акифи перевели в Москву
19 октября 2023, 17:27

Фото: iStock/kieferpix

Журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи перевели на лечение из Белгорода в Москву, сообщает Минздрав Белгородской области.
Напомним, ночью 12 октября украинские войска предприняли попытку атаки Белгорода, однако, российские системы ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, после чего в нем разгорелся пожар.

В результате пожара погибла четырехлетняя девочка - дочь 29-летнего журналиста афганского Sputnik Хайбара Акифи. Также погибли родители его жены. Сам он вместе с супругой был доставлен в больницу.

«На данный момент он направлен для дальнейшего лечения в Москву, находится в институте Вишневского», - прокомментировали ситуацию в белгородском Минздраве.

При этом, в каком состоянии находится Акифи сейчас - медики не уточнили. При этом, известно, что его супруга была переведена из отделения реанимации в травматологию. Женщине предстоит заново научиться ходить.

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#всу
#реанимация
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Израильская эротическая модель с OnlyFans пошла в армию на войну с ХАМАС
Израильская эротическая модель с OnlyFans Фадеева пошла в армию на войну с ХАМАС
19 октября 2023, 17:17

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израильская эротическая модель с OnlyFans Наталья Фадеева вступила в ряды армии и отправилась на войну с ХАМАС. Об этом она сообщила в своей соцсети.
«Я буду не очень активна в социальных сетях. Я вступила в свою воинскую часть, чтобы исполнять свой долг в качестве резервистки. Не знаю, надолго ли. Молитесь за нас», - написала Фадеева.

К своему посту она также приложила фото в военной форме.

Уточним, что Фадеева зарабатывает на жизнь тем, что публикует интимные снимки на OnlyFans.

Ранее стало известно, что командующий силами безопасности сектора Газа генерал-майор Джихад Мхейсен погиб в результате удара, нанесенного израильскими ВВС. Также убит Фуад Абу Бтейхан. Он возглавлял в Газе управление границ и погранпереходов.  Израиль нанес точечные удары по домам убитых командиров. Вместе с ними также погибли и члены их семей.

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