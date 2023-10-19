Депутат Хамаев поставил под сомнение справедливость награждение Адама Кадырова

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Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев предложил дать правовую оценку награждения Адама Кадырова званием Героя Чечни, его цитирует Telegram-канал Baza.
«В каком правовом поле мы сегодня живём? Вот пример из жизни: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну, а далее говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?», - прокомментировал ситуацию Хамаев.
Напомним, 6 октября сыну чеченского лидера Рамзана Кадырова Адаму Кадырову присвоили звание «Героя Чечни».
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Евгения Парфентьева