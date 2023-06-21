Депутат Хамзаев: «Надо двигаться в направлении полного контроля производства алкоголя»

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Депутат Хамзаев объяснил необходимость полного контроля производства спиртной продукции
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил о необходимости контроля именно производства алкогольной продукции для обеспечения более полной безопасности населения и защиты его от контрафакта.
Ранее стало известно, что в Пензе 17-летняя девушка умерла после употребления мохито «Мистер Сидр». Девушка выпила напиток, после чего ей резко стало плохо. Её мать вызвала скорую. В больнице девушке диагностировали отравление метанолом. Две недели врачи боролись за её жизнь, однако спасти 17-летнюю девушку не удалось.
«Если мы не будем контролировать производство, а будем контролировать розницу, надо понять, какую логическую цепочку мы прослеживаем. Я считаю, что необходимо двигаться в направлении полного контроля производства», — прокомментировал в беседе с RT Хамзаев.
Мелисса Тимофеева