Депутат Хамзаев: Надо исключить образы исторических сооружений с алкоголя

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить производителей алкоголя в праве использования изображений исторических и архитектурных памятников для дизайна этикеток для спиртных напитков.
«Прошу дать поручение проработать позицию ведомства по изменению нормативно-правовых актов в части введения запрета для производителей алкогольных напитков использовать на розничной упаковке изображения памятников светской и культовой архитектуры — за исключением объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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