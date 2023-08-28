Депутат Хамзаев объяснил, что запрет организации лотерей сетями фастфуда невозможен

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Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что запретить сетям фастфуда организовывать призовые лотереи среди клиентов невозможно, поскольку это противоречит свободным торгово-рыночным отношениям.
Вместо запрета лотерей парламентарий предложил вести профилактическую работу для разъяснения вреда фастфуда для здоровья.
До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой запрета сетям фастфуда организовывать призовые лотереи среди клиентов.
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«Фастфуды вредны. Но люди ходят в фастфуды не из-за хорошей жизни. Это экономия денег и времени. Что касается акций, то их невозможно ограничить с точки зрения свободных торгово-экономических отношений. Надо фастфуд выводить в категорию опасного для здоровья. Но я не могу сказать, что это поддержит большинство», — прокомментировал в беседе с RT Хамзаев.
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Мелисса Тимофеева